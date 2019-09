Seat Leon nu als Ultimate Edition

6 september 2019 | SEAT vier verschillende Ultimate Editions voor de Leon. Elke Edition heeft een extra compleet uitrustingsniveau tegen speciale prijzen. De Leon Ultimate Editions zijn per direct te configureren en te bestellen bij de Nederlandse SEAT-dealers.

De Leon Style Ultimate Edition staat op 16 inch lichtmetalen velgen en is onder andere voorzien van het Media System Navi met 8 inch touchscreen, draadloze telefoonlader, MirrorLink en Apple CarPlay, parkeersensoren voor en achter, Keyless Entry/Go, Lane Assist, een grootlichtassistent, digitale radio (DAB+) en een achteruitrijcamera.

Om de Style Ultimate Edition af te maken is er een optiepakket dat onder meer bestaat uit full-LED koplampen, een digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit), verwarmbare voorstoelen en een 400W sterk Beats audiosysteem met tien speakers. Dit uitgebreide pakket heeft normaliter een waarde van € 2.700, maar kost nu € 1.665. De SEAT Leon Style Ultimate Edition heeft een vanafprijs van € 24.950 en is leverbaar met verschillende benzine-, diesel- én aardgasmotoren, al dan niet gekoppeld aan de DSG-automaat. Het voordeel op deze uitvoering loopt op tot € 5.010.

De Leon FR Ultimate Edition onderscheidt zich ten opzichte van de Style Ultimate Edition met zijn sportieve exterieurstyling en 17 inch lichtmetalen velgen. Hij biedt standaard een rijkere uitrusting met als meest opvallende zaken full-LED koplampen, digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit), het 400W sterke Beats audiosysteem met tien speakers en stoelverwarming. Deze sportieve en extra luxe Leon is er vanaf € 27.950, met een klantvoordeel oplopend tot € 7.000. Hij is leverbaar in vijf verschillende benzine- en dieseluitvoeringen die in een aantal gevallen kunnen worden gespecificeerd met een DSG-automaat.

Op de Leon FR Ultimate Edition Black zijn bijna alle opties uit de prijslijst standaard aangevinkt. Zo biedt hij bovenop alle voorzieningen van zijn eveneens sportief gestylde FR-broer ook Adaptive Cruise Control, adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) en een panoramisch schuif-/kanteldak. Het sportief getinte interieur is voorzien van Alcantara bekleding. Deze Edition Black doet zijn naam verder eer aan met zwarte 18 inch performance velgen, zwarte spiegelkappen, een zwart afgewerkte grille en zwarte dakrails (Sportourer ST). Hij is standaard uitgerust met de 110 kW / 150 pk sterke 1.5 TSI met DSG-automaat. De vanafprijs van deze Leon bedraagt € 34.450, met een klantvoordeel van € 5.200.

De 213 kW/290 pk sterke CUPRA Ultimate Edition met DSG-transmissie is standaard voorzien van 19 inch Piano Black-velgen, Navi Plus met 3D-navigatie, 10GB hard drive, Keyless Entry/Go, digitale radio (DAB+), het 400W sterke Beats audiosysteem met tien speakers, verwarmbare voorstoelen, full-LED koplampen en een 25 mm verlaagd sportonderstel met adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control). De CUPRA Ultimate Edition is er vanaf € 44.950, met een klantvoordeel van € 4.140. De CUPRA Ultimate Edition is ook leverbaar als 221 kW / 300 pk sterke 4Drive Sportourer ST met dezelfde uitrusting. Hij kost €49.950 met een klantvoordeel van € 5.390.