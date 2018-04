Seat Leon na als Cupra Black

20 april 2018 | Met de Leon CUPRA Black heeft SEAT een exclusieve uitvoering van de Leon CUPRA uitgebracht. Met zwarte designaccenten en sportieve prestaties geeft de Leon CUPRA Black een duidelijk statement af: dit model is bestemd voor liefhebbers van sportiviteit én design. Met een klantvoordeel van ruim 3.000 euro is de SEAT Leon CUPRA Black ook nog eens heel onderscheidend in prijs.

De SEAT Leon CUPRA Black is er als 5-deurs en als extra ruime ST. Hij voorzien van matzwart gespoten 19 inch velgen, matzwarte buitenspiegels en een matzwart frame rondom de grille. Geheel in lijn met de Black styling zijn de CUPRA letters op de achterklep in matzwart uitgevoerd. Tevens heeft de Leon CUPRA Black opties als Connected Car, Virtual Cockpit en het Media System Plus met 8 inch touchscreen standaard aan boord.

Indien gewenst levert SEAT tegen een meerprijs van € 1.200 tevens het Upgrade Professional 2 pakket. Daarbij wordt de uitrusting van de Leon CUPRA Black uitgebreid met media system navi met 8 inch touchscreen, Full-link technologie voor smartphone-integratie inclusief Apple CarPlay, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera en DAB+ radio.

De SEAT Leon CUPRA Black is voorzien van een 221 kW / 300 pk sterke 2.0 TSI-motor met een maximumkoppel van 380 Nm tussen 1.800 en 5.500 tpm. Daarmee sprint het model in ruim vijf seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. SEAT levert de Leon CUPRA Black naar wens met een handgeschakelde zesbak of zestraps DSG-transmissie met dubbele koppeling.

Niet alleen vanwege zijn uiterlijk is de SEAT Leon CUPRA Black exclusief, ook het gelimiteerde aantal van vijftig exemplaren waarin de Leon CUPRA Black in ons land wordt uitgebracht maakt hem extra bijzonder. Dankzij een klantvoordeel van ruim € 3.000 is de SEAT Leon CUPRA Black verkrijgbaar vanaf € 39.950. De CUPRA Black is verkrijgbaar bij de vier gespecialiseerde CUPRA-dealers en tevens bij de reguliere SEAT dealers.