Cupra Leon ST

Cupra introduceert Leon ST R

11 maart 2019 | Cupra introduceert de Leon ST. Deze 221 kW/300 pk en 400 Nm sterke stationwagen biedt een combinatie van sportiviteit, comfort en praktische bruikbaarheid. De 2.0 TSI-turbomotor met directe injectie in de Leon CUPRA R ST is gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling. Die combinatie stuwt de Leon CUPRA R ST in 4,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Zijn topsnelheid ligt op 250 km/u. De prestaties van de Leon CUPRA R ST zijn voor iedereen toegankelijk dankzij 4Drive-vierwielaandrijving. Voor hogere bochtsnelheden en betere rijeigenschappen hebben de wielen voor en achter een extra negatief camber van 2 graden.