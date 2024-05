SEAT viert 40e verjaardag

De eerste-generatie Ibiza was het eerste model dat destijds door SEAT zelf werd ontwikkeld. Voor het ontwerp riep SEAT naast zijn eigen expertise de hulp in van gerenommeerde namen als Giorgetto Giugiaro voor het exterieurdesign, Karmann voor de styling van het interieur en Porsche voor de aandrijflijn. Een combinatie die resulteerde in een auto die de basis legde voor het succes van SEAT, als mondiaal opererend bedrijf.

Verjaardagscadeau

Om dat succes en de 40e verjaardag van de Ibiza in stijl te vieren, is er nu de Ibiza FR Anniversary, die zich onderscheidt met nieuwe voorzieningen, kleuren, velgen en designaccenten. Qua uiterlijk is hij te herkennen aan zijn exclusieve (optionele) carrosseriekleur Graphene Grey en de standaard in Cosmo Grey gespoten 18 inch lichtmetalen velgen. Het jubileummodel is ook te bestellen in de reguliere Ibiza-kleuren. Een bijzonder en herkenbaar accent is bovendien de 'Anniversary Limited Edition' inscriptie op de B-stijl, dat verwijst naar de beperkte oplage van 100 stuks waarin de Ibiza FR Anniversary in Nederland leverbaar is.

Kuipstoelen

Van binnen is de Ibiza FR Anniversary uitgerust met exclusieve kuipstoelen met Le Mans-bekleding voor extra sportiviteit en een nieuwe, matte Dark Aluminium afwerking voor de portieren en console. Ook hier is op de aluminium instaplijsten een gelaserde 'Anniversary Limited Edition' inscriptie te vinden.

De SEAT Ibiza FR Anniversary wordt geleverd met een 85 kW / 115 pk sterke 1.0 EcoTSI turbo-benzinemotor (exclusief voor deze uitvoering), die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Hij is te bestellen bij de Nederlandse SEAT-dealers, vanaf € 28.990. En om het feest te vieren, betekent dat een extra cadeautje van € 3.500 in meeruitrusting en prijs ten opzichte van een reguliere Ibiza FR.