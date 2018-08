Rolls Royce Dawn

Rolls Royce Dawn verandert in roadster

2 augustus 2018 | Rolls-Royce Dawn, de vierpersoons luxe cabriolet, is vanaf nu binnen enkele ogenblikken te transformeren in een tweezits roadster. De Aero Cowling, een soort tonneaucover die boven de beide achterste zitplaatsen wordt gemonteerd en de Dawn een prachtig, vloeiend uiterlijk geeft, is bedoeld om comfortabel te genieten van open rijden voor bestuurder en passagier. De Aero Cowling is als optie leverbaar en te bestellen bij CITO MOTORS in Eindhoven, dealer en importeur van Rolls-Royce in Nederland.