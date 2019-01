Renault Twingo vernieuwd voor 2019

22 januari 2019 | De Renault Twingo heeft een facelift ondergaan voor modeljaar 2019. De Twingo kreeg een aangepast uiterlijk en een modernere uitrusting. De motoren zijn aangepast om te voldoen aan de nieuwe uitstootnormen (Euro 6d-TEMP).

De Twingo valt op door het vernieuwde front met een nieuw ontworpen bumper, nieuwe koplampen met geïntegreerde LED-dagrijverlichting en een groter frontoppervlak in carrosseriekleur. Ook wordt de visuele breedte versterkt door de horizontale lijnen van de onderste grille en de sleuven op de hoeken van de voorbumper. De topversie wordt gekenmerkt door verchroomde details in de voorgrille. De uitstraling van de nieuwe Twingo wordt voor een deel bepaald door de nieuw ontworpen koplampunits met geïntegreerde C-vormige LED-dagrijverlichting, die aansluit op die van de andere modellen van Renault. Tevens fungeert de LED-dagrijverlichting ook als knipperlicht, eveneens uniek in deze klasse.

Dankzij de verschillende carrosseriekleuren (waaronder de nieuwe kleuren Jaune Mango en Blanc Quartz), diverse in- en exterieurpakketten, verschillende stripings voor het exterieur en vier verschillende wieldesigns, zijn er honderden combinaties mogelijk.

Het design van de achterbumper is eveneens vernieuwd en voorzien van sierstrips. De C-vormige lichtsignatuur komt ook terug in de achterlichten en de achterklep is nu eenvoudiger en in één soepele beweging te ontgrendelen en te openen.

Het vernieuwde frontdesign van de Twingo draagt bij aan de aerodynamica. Ook de 10 mm verlaagde rijhoogte en het ontwerp van de achterzijde zorgt voor een lage luchtweerstand. De luchtinlaat op het linker achterpaneel is nu standaard op alle versies, zorgt voor een betere motorkoeling en draagt bij aan de assertieve uitstraling.

De Twingo is binnenin te herkennen aan de vernieuwde, multifunctionele middenconsole met een verstelbare bekerhouder, waarin je bijvoorbeeld ook een smartphone rechtop kunt zetten. Hier zijn ook twee USB-poorten te vinden, evenals een AUX-ingang en de knoppen van het start-stopsysteem en de cruise control/snelheidsbegrenzer. Alle uitvoeringen zijn nu voorzien van een gesloten dashboardkastje, een nieuwe pookknop voor een betere 'touch & feel' en een hoedenplank die vernieuwd en verstevigd is.

Vanaf het tweede niveau is handbediende airconditioning standaard evenals een radiosysteem dat compatible is met de R&Go-app voor de smartphone. Het derde en hoogste niveau is voorzien van het EASY LINK-multimediasysteem met 7-inch touchscreen en onderscheidende bekleding met een kunstlederen afwerking in een kleur naar keuze. Ook zijn delen van het dashboard en de deurpanelen afgewerkt in witte lak en verfraaid met stikwerk.

Net als bij het exterieur is voor het interieur te kiezen uit verschillende kleurthema's (zwart, rood of geel) waarbij de kleur van de omlijsting van de ventilatieroosters, delen van het stuurwiel, de rand rond de versnellingspook en de omlijsting van het instrumentencluster en centrale display gekozen kan worden.

Het nieuwe EASY LINK-multimediasysteem voor de Twingo maakt gebruik van een 7-inch touchscreen en onderscheidt zich met een interface en shortcuts voor zo min mogelijk vingerbewegingen voor het bedienen van functies. Het systeem is compatible met Apple CarPlay en Android Auto voor veilig gebruik van populaire smartphone-apps in de auto, bijvoorbeeld voor navigatie en muziek. Handsfree bellen is in de vernieuwde Twingo prettiger dankzij het verbeterde geluid uit de tweeters en de dubbele microfoon om achtergrondgeluiden beter te filteren voor een helderder stemgeluid.

De Renault Twingo komt op de markt met keuze uit drie benzineversies. Het betreft de SCe 75, TCe 95 en TCe 95 EDC, allemaal met een driecilindermotor die voldoet aan de Euro 6d-emissienorm. De nieuw ontwikkelde SCe 75 met handgeschakelde vijfversnellingsbak is krachtiger dan zijn voorganger. Medeverantwoordelijk hiervoor is het koppel van 92 Nm.

De tweede optie is de TCe 95 driecilinder benzinemotor met turbotechniek, met 135 Nm trekkracht. Tevens is de motor voorzien van een nieuw uitlaatsysteem en een turbo met variabele geometrie voor extra brandstofefficiency. De TCe 95 is naar wens te combineren met een handbediende vijfversnellingsbak of zestraps EDC-automaat met dubbele koppeling.