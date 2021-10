Renault Twingo als E-Tech electric Urban Night

6 oktober 2021 | Renault presenteert een nieuwe, gelimiteerde uitvoering van de Twingo E-Tech electric: de Urban Night. Deze versie onderscheidt zich met zijn bijzondere uitstraling en vervangt de Serie Limitee Vibes in de line-up. De levering van deze opvallende limited edition start rond het einde van dit jaar. De prijzen volgenin de aanloop naar de marktintroductie.

De nieuwe Urban Night-uitvoering van de Renault Twingo E-Tech electric is gebaseerd op de uitvoering Intens en voorzien van diverse opvallende kenmerken. Zo is een specifieke striping ontworpen voor op de C-stijl ('light-versie' zonder meerprijs) of voor op het dak en de achterportieren ('premium pack').

In beide gevallen is de striping leverbaar in een lichte of donkere kleur, waarmee naar wens een passende of contrasterende combinatie gecreëerd wordt met een van de bechikbare carrosseriekleuren: Blanc Cristal, Blanc Quartz, Gris Lunaire en Noir Etoiln. Behalve aan de striping is de Urban Night aan de buitenzijde ook te herkennen aan de donkerglanzende 16-inch lichtmetalen wielen, witte accenten in de onderste grille en 'Urban Night X'-markeringen op de buitenspiegelkappen.

Die Urban Night X-markeringen zijn ook binnenin te vinden, zoals op de speciale instaplijsten, op de rugleuning van de zwartstoffen voorstoelen met witteranden en op het hoogglanszwarte deel van het dashboard. Verder zijn bestuurders in de Renault Twingo E-Tech electric Urban Night volledig connected methet Renault EASY LINK multimediasysteem, met onder andere Tom Tom LIVE navigatie, Apple CarPlay en Android Auto, inductielader voor smartphones en achteruitrijcamera met ultrasone sensoren.

