Renault tekent nieuwe Twingo met AI

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de Twingo nodigt Renault het publiek uit om het model opnieuw uit te vinden door middel van kunstmatige intelligentie (AI). In een transformatie van digitaal naar werkelijkheid ("digital-to-real") brengt Renault vervolgens een showauto tot leven die rechtstreeks is gebaseerd op de creaties die door het publiek zijn ingezonden.

Arnaud Belloni, Global Chief Marketing Officer, zegt: "Kunstmatige intelligentie was voorheen alleen beschikbaar voor de elites in technologie, maar tegenwoordig is dit met slechts drie klikken voor iedereen toegankelijk. Deze toegankelijke technologie stelt iedereen in staat om de kracht van hun verbeelding tot uiting te brengen. We wilden een eerbetoon brengen aan de iconische Renault Twingo door iedereen de kans te geven deel te nemen aan het creatieve proces. We zullen de eerste showcar presenteren die is gecreëerd met behulp van kunstmatige en menselijke intelligentie, gebaseerd op de ontwerpen die we van het publiek ontvangen."

Tools gratis online verkrijgbaar

Vliegend, onder water, in de ruimte, gemaakt van chocolade... de mogelijkheden zijn eindeloos! Van 1 februari tot 31 maart 2023 kan iedereen de Twingo naar eigen inzicht creëren, voorstellen en opnieuw uitvinden met behulp van generatieve AI-modellen, zoals Midjourney, Stable Diffusion en Dall-E. Door simpelweg een paar trefwoorden in te voeren, kunnen gebruikers deze zeer effectieve en gemakkelijk toegankelijke beeldgeneratoren gebruiken om ongelooflijke beelden te creëren. Vervolgens kan het ontwerp worden ingediend door het te plaatsen op je favoriete socialemediaplatform, met vermelding van de hashtag #ReinventTwingo.

Renault lanceert 'reinvent Twingo'

Digitale technologie is een enorme aanwinst voor de auto-industrie. Renault is hiermee actief op verschillende manieren, bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie op te nemen in visuele controles als onderdeel van de productielijn. Daardoor kan Renault sneller inspelen op situaties, verbeterde kwaliteit realiseren in fabrieken, voorspellend onderhoud uitvoeren en de optimalisatie en beheersing van het energieverbruik managen.