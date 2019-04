Renault prijst vernieuwde Clio

15 april 2019 | Renault start met de verkoop van de vernieuwde Twingo. Het model heeft een aangepast uiterlijk, is geavanceerder dan voorheen en is beschikbaar met nieuwe multimediasystemen. Renault levert de Twingo met keuze uit drie uitrustingsniveaus en drie motorvarianten voor prijzen vanaf 12.390 euro.

De vernieuwde Twingo heeft een onmiskenbaar chique en moderne uitstraling dankzij de vernieuwde bumpers, nieuwe koplampen met led-dagrijverlichting en led-achterlichten. In het interieur is de kwaliteit naar een hoger niveau getild en is onder meer de middenconsole vernieuwd.

Renault levert de Twingo in de uitvoeringen Life, Collection en Intens. C-vormige led-dagrijverlichting met geïntegreerde richtingaanwijzers, een lichtsensor, verwijderbare hoedenplank en gesloten dashboardkastje zijn aan de uitrusting van de basisuitvoering Life toegevoegd. De Collection is standaard voorzien van onder meer airco, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en het audiosysteem R&GO.

De meest luxe uitvoering Intens heeft onder meer climate control, cruise control, lichtmetalen wielen en parkeersensoren, maar ook met het nieuwe EASY LINK-multimediasysteem met 7-inch touchscreen. Net als R&GO is EASY LINK compatible met Apple- en Android-smartphones en is het mogelijk om populaire smartphone-apps zoals Google Maps, Waze, Deezer, Spotify of Apple Music veilig te gebruiken in de auto.

Voor de aandrijving is er keuze uit de benzineversies SCe 75, TCe 95 en TCe 95 met EDC-automaat, allemaal met een technisch hoogstaande driecilindermotor die voldoet aan de strenge Euro 6d-emissienorm. De TCe 95 (EDC) is overigens alleen beschikbaar in combinatie met de meest luxe uitvoering Intens.