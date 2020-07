Renault maakt prijzen Twingo Electric bekend

29 juli 2020 | Renault maakt de prijzen bekend van de nieuwe Twingo Electric. De volledig elektrisch aangedreven variant van de compacte stadsauto is leverbaar vanaf 20.590 euro. Bovendien komt de Twingo Electric in aanmerking voor de overheidssubsidie van 4.000 euro voor particulieren bij koop of private lease (indien beschikbaar).

De Twingo is gebouwd op een platform dat in het beginsel ontworpen is voor toepassing van elektrische aandrijving. Daarmee claimt de elektrische variant dezelfde mate van rijplezier die heeft bijgedragen aan het succes van de Renault Twingo met verbrandingsmotor. Dankzij de uitgekiende plaatsing van de batterij zijn de passagiers- en bagageruimte ongewijzigd. Dat geldt ook voor de uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid dankzij de korte draaicirkel.

De nieuwe Twingo Electric heeft een elektromotor van 60 kW (82 pk) en 160 Nm die gevoed wordt door een 22 kWh-batterij. De actieradius is vastgesteld op 270 km volgens de WLTP City-cyclus en op 190 km in de gecombineerde WLTP-cyclus. Dankzij de standaard Caméléon-lader is de batterij bij de meeste publieke laadpunten op te laden. Bij een 22 kW AC-laadpunt is de batterij van de Twingo Electric in 1 uur tot 80% opgeladen.

Renault levert de Twingo Electric met keuze uit vier uitrustingsniveaus, waaronder de Série Limitée Vibes met een unieke exterieurstyling, luxe interieur met hoogwaardige materialen en een uitrusting met onder andere een achteruitrijcamera en het Renault EASY LINK multimediasysteem met 7 inch touchscreen, geïntegreerde TomTom-navigatie met real-time verkeersomformatie.

Kopers van de Twingo Electric Série Limitée Vibes profiteren ook van drie jaar kosteloos gebruik van MY Z.E. Connect en Inter@active via de MyRenault smartphone-app met best-in-class connectiviteitsdiensten voor elektrische voertuigen. Hiermee kunnen gebruikers bijvoorbeeld laadtijden inplannen, de real-time beschikbaarheid van laadpunten raadplegen en zelfs het interieur van de Twingo Electric voorafgaande aan vertrek alvast koelen of verwarmen, zonder dat dit ten koste gaat van de actieradius. Met behulp van de 'EV Route Planner' kunnen bestuurders ook een optimale route kiezen inclusief eventuele stops bij laadstations onderweg.

Voor de uitvoeringen Collection en Intens is het Renault EASY LINK multimediasysteem optioneel leverbaar voor € 495,-, inclusief 3 jaar kostenloos gebruik van de connectiviteitsdiensten. Net als bij de Twingo met verbrandingsmotor zijn voor de nieuwe Twingo Electric meerdere optiepakketten beschikbaar om het in- en exterieur naar eigen smaak te personaliseren. De nieuwe Twingo Electric is vanaf begin augustus 2020 te bestellen en vanaf het najaar van 2020 bij de dealer te bezichtigen.

De prijzen:

Life € 20.590,-

Collection € 22.090,-

Intens € 23.490,-

Série Limitée Vibes € 24.790,-

Op zoek naar een Renault Twingo?

DAS import heeft er 75 vanaf € 13.979,-

Renault introduceert Twingo Z.E.

24 februari 2020

Renault prijst vernieuwde Twingo 2019

15 april 2019

Renault Twingo vernieuwd voor 2019

22 januari 2019

Renault presenteert Twingo GT

18 november 2016