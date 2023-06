Imposant, gewaagd, innovatief of modieus?

Om er voor te zorgen dat de Rafale echt nieuw is, is het geen opvolger van een ander model. En om dat te benadrukken is gekozen voor een nieuwe naam. Wel is de naam "Rafale" in gebruik voor een vliegtuig.

De Rafale is een mengvorm van een SUV en coupé, want naar "Sports Utility Vehicles" is grote vraag en het lijnenspel van een coupé maakt een auto begeerlijk. De Rafale is echter veel meer dan een Espace coupé; al het plaatwerk is uniek. Dat blijkt ook uit de onderlinge verhoudingen, want boven de schouderlijn is de Rafale een elegante coupé. Daarbij zorgen het lijnenspel, de hoek van de achterruit en de achterspoiler ervoor dat de Rafale langer lijkt voor een fraai silhouet. Onder de schouderlijn heeft de Rafale juist het hoge koetswerk van een SUV, inclusief de bodemvrijheid die daarbij hoort.

Voor deze eerste kennismaking zijn twee handgebouwde prototypes in een studio gefotografeerd. Daarbij valt op dat de uitstraling veel sterker is in het blauw, en de grijze Rafale nauwelijks opvalt. In beide gevallen zorgt de grille met een blauwe achtergrond voor een uniek effect.

Ruimte

De opzet van het dashboard vertoont wel gelijkenissen met bestaande modellen van Renault. Echter, de stoelen zijn speciaal voor de Rafale ontwikkeld. Deze hebben een kuipvorm en met de hoogteverstelling kan voor zo'n lage zit worden gekozen, dat de Rafale het geborgen gevoel van een coupé benadert. Ondanks het feit dat de Rafale grofweg even groot is als de Renault Espace, is dit een vijfzitter en geen zevenzitter. Die vijf personen zitten zeer ruim. Met grote volwassenen voorin resteert achterin nog volop hoofd- en beenruimte. De stoelen van de hier getoonde prototypes zijn bekleed met Alcantara en Renault belooft dat het interieur altijd vrij is van dierlijke producten ("vegan").

„Een geavanceerd onderstel en vierwielbesturing zorgen ervoor dat de Rafale zich niet beperkt tot alleen een veelbelovend uiterlijk“

Nieuw is de "slimme" armsteun op de achterbank, waarin USB-aansluitingen en een steun voor tablets zijn te vinden. Zo kunnen achterin gemakkelijk spelletjes worden gespeeld of films gekeken. Ook heel slim: het panoramadak is elektrisch te verduisteren. Daarom is geen rolgordijn nodig en dat levert 3 cm extra hoofdruimte op.

De uitrusting is gelijk aan die van de andere grote modellen van Renault. Dat wil zeggen: modern en compleet. Ook gebruikelijk bij Renault is het op Android gebaseerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Voorheen koos Renault hierbij ook voor de huisstijl van Google, maar voor de Rafale is juist gekozen voor extravagante "graphics" met neon effect. Bovendien is de Rafale de eerste Renault die gebruik maakt van Android versie 12 (was 11). De hardware is echter niet opgewaardeerd, maar Renault stelt dat deze voldoende rekenkracht heeft om deze nieuwe versie van het besturingssysteem probleemloos te draaien.

Aandrijving

De Rafale staat op het zogenaamde CMF-CD platform, waarop ook De Renault Austral en Espace staan. Echter, voor de Rafale is het verlengd en verbreed. Daarbij zijn de gezinsauto's alleen optioneel te voorzien van multilink wielophanging, terwijl dat standaard is bij dit topmodel. Uiteraard heeft het onderstel een unieke afstelling, zodat de Rafale een eigen karakter heeft. De optionele vierwielbesturing zorgt voor een kleinere draaicirkel in de stad en meer dynamiek op buitenwegen.

De Rafale wordt aangedreven door de inmiddels vertrouwde hybridemotor van Renault. Deze bestaat uit een 1.2 liter driecilinder turbo benzinemotor plus twee elektromotoren. In andere modellen heeft deze combinatie zich al bewezen als uitgesproken krachtig en soepel, terwijl Renaults hybridemotor ook nog eens zuiniger is dan gemiddeld. In een later stadium zal de Rafale ook leverbaar worden met een 300 pk sterke plug-in hybride met vierwielaandrijving.

Conclusie

Is de Renault Rafale imposant, gewaagd, innovatief of modieus? Vooral modieus. De Rafale combineert het meest gewilde carrosserietype (SUV) met de lijnen van een coupé. Daarnaast volgt de Rafale de trend van hybride-aandrijving en op smartphone-technologie gebaseerde elektronica. Een geavanceerd onderstel en vierwielbesturing zorgen ervoor dat de Rafale zich niet beperkt tot alleen een veelbelovend uiterlijk.