Renault Zoe

Smart-Charge app voor Renault Zoe

4 december 2017 | De Renault Z.E. Smart Charge-app is nu beschikbaar voor Apple- en Android-gebruikers in Nederland. Met deze applicatie kunnen Renault ZOE-rijders de auto slim laden met zoveel mogelijk duurzame energie, tegen zo laag mogelijke tarieven en hiervoor een beloning ontvangen, aan de hand van een vooraf ingestelde vertrektijd. De Z.E. Smart Charge app maakt slim gebruik van de vraag en het aanbod van duurzame energie en laadt de ZOE op momenten dat er een overschot is aan duurzame energie, waarbij de energietarieven het laagst zijn. De besparing op de laadkosten die hiermee wordt gerealiseerd wordt als bonus uitgekeerd aan de gebruiker. Nederland is het eerste land waar deze app is uitgebracht.