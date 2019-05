Renault prijst vijfde generatie Clio

15 mei 2019 | Renault maakt de prijzen van de vijfde generatie van de Clio bekend. De nieuwe Clio is per direct te bestellen voor prijzen vanaf 17.290 euro en arriveert 22 juni bij de Nederlandse dealers.

De nieuwe Renault Clio is leverbaar met keuze uit drie motorvarianten, te beginnen met de benzinemotor TCe 100 met een vermogen van 74 kW (100 pk) en die altijd gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De CO2-uitstoot van 99 gram op de TCe 100 benzinemotor is een van de laagste waarden in het segment. Voor meer kracht is er de benzinemotor TCe 130 GPF EDC met een vermogen van 96 kW (130 pk) en die altijd gekoppeld is aan de automatische EDC-transmissie.

De derde motorvariant wordt gevormd door de Blue dCi 85. Deze dieselmotor is 63 kW (85 pk) sterk en komt met een handgeschakelde versnellingsbak. Alle motoren voldoen aan de nieuwste emissienormen dankzij vooruitstrevende technologie en behoren tot de schoonste en zuinigste in het segment.

De basisprijs vanaf € 17.290,- geldt voor de Clio met TCe 100-motor in de uitvoering Life. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer Active Emergency Braking, Lane Keep Assist en Safe Distance Warning, LED Pure Vision koplampen, airconditioning en een audiosysteem.

Na de Life volgt de uitvoering Zen. Die heeft onder andere het volledig nieuwe EASY LINK-multimediasysteem met 7-inch touchscreen, 16-inch designwielen en verchroomde accenten binnen en buiten.

De uitvoering Intens is standaard voorzien van elektronisch geregelde airco, Renault handsfree card, parkeersensoren achter en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Ook standaard is MULTI-SENSE waarmee de rijbeleving en ambianceverlichting naar wens zijn in te stellen.

De R.S. Line vervangt de GT-Line van de vorige generatie en legt het accent op sportiviteit. Deze uitvoering onderscheidt zich met een agressievere voorbumper met F1-blade, achterbumper met diffuser en 17-inch wielen 'Magny Cours'. Het interieur is voorzien van sportstoelen, carbon-look accenten, zwarte hemelbekleding en R.S.-logo. Verder komt het EASY LINK-systeem met een 9,3-inch touchscreen.

Tot slot is er de Clio Initiale Paris met extra verfijning. Rundlederen bekleding, verwarmbaar stuurwiel en voorstoelen en een draadloze telefoonlader zijn bijvoorbeeld standaard, evenals 17-inch wielen 'Initiale Paris', afwijkende grille met Initiale Paris-logo en allerlei elementen in hoogglans zwart.