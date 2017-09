Renault onthult nieuwe Megane RS

12 september 2017 | Renault Sport onthult de nieuwe Mégane R.S. op de autoshow van Frankfurt. Het expressieve design en de sportieve lijnen zijn een directe verwijzing naar het dynamische karakter van de nieuwe Mégane R.S. en de rijke historie van Renault in de autosport. Hij onderscheidt zich met zijn krachtige proporties en brede wielkasten, die voor en achter respectievelijk 60 en 45 mm zijn verbreed ten opzichte van de Mégane GT. De algehele breedte is daardoor toegenomen. Renault Sport maakte gebruik van de presentatie van de R.S. 17, de 2017-versie van Renaults Formule 1-auto, om ook het nieuwe logo te onthullen dat zowel door Renault Sport Racing als Renault Sport Cars gebruikt wordt. De Mégane R.S is het eerste productiemodel dat dit nieuwe logo draagt.

Met het 4CONTROL-onderstel met vierwielbesturing (standaard) is de Mégane R.S. nog wendbaarder en stabieler bij hoge bochtsnelheden. De besturing is preciezer en de draaicirkel verkleind. Vier hydraulische compressiestops optimaliseren de demping en elimineren tegenschokken. In combinatie met het Cup-chassis biedt het verbeterde wegligging op alle soorten wegdek en comfort in combinatie met het Sportchassis.

Andere eigenschappen die de prestaties optimaliseren, zijn:

De nieuw ontworpen en stijvere voorwielophanging.

Het nieuwe Torsen limited slip differentieel is bij het Cup-chassis voorzien van andere spereigenschappen voor verbeterde tractie en grip in bochten bij tijdens accelereren en vertragen.

Beide onderstelvarianten hebben een specifieke afstelling (vering, dempers, stijfheid anti-rollbar).

De Mégane R.S. wordt aangedreven door een nieuw ontwikkelde turbomotor met directe brandstofinjectie. Ontwikkeld met de expertise binnen de gehele Alliantie Renault-Nissan. De 1,8-liter (1.798 cm3) viercilinder benzinemotor levert een vermogen 205 kW (280 pk) bij 6.000 t/min en 390 Nm trekkracht tussen 2.400 en 5.000 t/min.

Om de TCe 280-motor optimaal te laten presteren onder de motorkap van de Mégane R.S. hebben de ontwerpers veel aandacht besteed aan de cilinderkop, de luchttoevoer en de uitlaat. De cilinderkop werd grondig herzien in samenwerking met Formule 1-technici. De verbeterde luchtfilter met dubbele inlaat zorgt voor betere luchtdoorstroom. De Twin Scroll turbo reageert sneller bij lage toeren. Het gemiddelde brandstofverbruik van de Renault Mégane R.S. met EDC-automaat en 18-inch wielen is vastgesteld op 6,9 l/100 km volgens de NEDC-test, wat overeenkomt met een CO2-emissie van 155 g/km.

Nooit eerder werd een Mégane R.S. aangeboden met keuze uit twee transmissies. De overbrengingsverhoudingen in de versnellingsbakken zijn geoptimaliseerd door Renault Sport voor maximale rijdynamiek én brandstofefficiency, terwijl de schakeltijden van de EDC-transmissie zijn verkort.

De EDC-automaat onderscheidt zich met een aantal specifiek kenmerken:

De schakelflippers zijn geïnspireerd op de racerij en bieden de mogelijkheid om te schakelen zonder het stuurwiel los moeten te laten in bochten.

Multi-Change Down technologie maakt het om supersnel én meerdere keren direct achter elkaar terug te schakelen.

Launch Control zorgt voor de snelst mogelijke acceleratie vanuit stiltand. Ook deze techniek is afkomstig uit de autosport. De functie is actief in de rijmodi Race en Sport en werkt optimaal samen met de daarvoor aangepaste traction control.

Nog voor het einde van 2018 introduceert Renault Sport de nieuwe Mégane R.S. Trophy met een 300 pk en 400 Nm sterke motor. Hij komt standaard met 19-inch wielen en het Cup-chassis, evenals additionele technieken die de rijdynamiek verbeteren. Renault Sport introduceert twee noviteiten die zorgen voor een nog grotere stopkracht: Voor nieuwe 355 mm remschijven met Brembo-remklauwen en optionele gietijzer-aluminium remschijven

De real-time informatie van de R.S. Monitor wordt getoond op het beeldscherm van het R-LINK 2 infotainmentsysteem. De R.S. Monitor Expert biedt de mogelijkheid om een smartphone of camera te koppelen om de rit te filmen, bijvoorbeeld op het circuit. De rijkunsten in de video kunnen vervolgens worden geanalyseerd. Ook kan de video op social media worden gedeeld. Er is een speciale website waar klanten van Renault Sport hun eigen video's kunnen uploaden om die te bekijken en vergelijken met anderen.

Net als bij de vernieuwde Renault Clio R.S. is ook de nieuwe Mégane R.S. voorzien van unieke R.S. Vision LED-verlichting in de vorm van een 'chequered flag', geïntegreerd in de voorbumper. Deze door Renault Sport gepatenteerde verlichting omvat zowel de mistlampen als de dynamische bochtverlichting, dim- en grootlicht. Tevens zijn de knipperlichten bij de Mégane R.S. voor het eerst geïntegreerd in de bekende C-vormige LED-dagrijverlichting.

De nieuwe Renault Mégane R.S. is standaard uitgerust met het omvangrijke R-LINK 2 multimediasysteem met 7 inch touchscreen en kan naar wens worden opgewaardeerd naar een 8,7 inch touchscreen in portrait formaat.