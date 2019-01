Renault onthult nieuwe Clio

29 januari 2019 | Renault presenteert de volledig nieuwe Clio. De nieuwe Clio bezit de basisvormen van de vorige generatie en oogt eleganter en dynamischer vanuit alle hoeken. Qua afmetingen is de nieuwe Renault Clio 14 mm korter dan zijn voorganger, maar biedt daarbij wel een ruimer interieur. De carrosserie is tot 30 mm lager voor betere aerodynamische eigenschappen en een extra atletische houding. Daaraan dragen ook de 17-inchwielen bij (afhankelijk van uitvoering). Details zoals de haaienvinantenne, full-LED-verlichting, verzonken achterklep en verchroomde raamomlijsting zorgen samen voor een modernere en kwalitatief hoogwaardige uitstraling.

De nieuwe Clio is verkrijgbaar in diverse nieuwe carrosseriekleuren, waaronder Orange Valencia, Brun Vison en Bleu Celadon. De kleur Orange Valencia straalt het energieke karakter van de Clio uit en biedt een ongekende diepte en glans dankzij de speciale vernislaag die voor het eerst in de auto-industrie wordt toegepast. In totaal is de nieuwe Clio leverbaar met keuze uit elf carrosseriekleuren en drie exterieurpakketten (rood, oranje en zwart) om de auto verder te personaliseren.

Het is de eerste Clio die voorzien is van luchtgeleiders bij de voorste wielkasten. Die dragen bij aan het verminderen van de luchtweerstand en het optimaliseren van de aerodynamica ter verlaging van het brandstofverbruik. Als bonus geven ze de Clio een extra sportieve aanblik.

Het slanke profiel van de vorige generatie Clio, aangezet door de deurgrepen van de achterportieren, die verwerkt zijn in het achterste zijruitje, is verder verfraaid met een verchroomde raamomlijsting en hoogglans zwarte afwerking voor de B-stijl en de achterste portiergrepen. De onderste zijpanelen in de carrosserie zijn uitgehold en de CLIO-belettering is verchroomd. Samen zorgen ze voor een modernere en kwalitatief hoogwaardige uitstraling.

De nieuwe Clio is standaard uitgerust met full-LED-koplampen met de herkenbare C-vormige lichtsignatuur van Renault. Die geven de Clio een expressieve uitstraling, extra versterkt door het elegante diamantmotief aan de bovenzijde van de koplampunit. Net als de koplampen zorgen ook de opvallende achterlichten voor een expressieve look, met een C-vormige signatuur en een 3D-effect dat zorgt voor meer diepte. Het derde remlicht boven de achterruit is langer en dunner van vorm.

De bagageruimte is zo rechthoekig mogelijk ontworpen. Het BOSE-audiosysteem is volledig geïntegreerd en neemt daardoor geen ruimte in beslag. De inhoud van de kofferbak is vergroot tot 391 liter (+26 liter). De dubbele bodem vereenvoudigt het inladen van spullen, terwijl bij neergeklapte achterbank een volledig vlakke laadvloer ontstaat.

Renault Sport introduceert de nieuwe R.S. Line voor de Clio ter vervanging van de GT-Line van de vorige generatie. De GT-Line was de voorloper op het gebied van sportieve exterieurpakketten en heeft in grote mate bijgedragen aan de Renault Sport-modelstrategie op alle markten. Met een verbeterd en omvangrijker pakket is R.S. Line meer dan alleen een naamswijziging.

De R.S. Line heeft ook een sterkere band met de snelle R.S.-modellen. Het nieuwe label biedt alle belangrijke in- en exterieurkenmerken van Renault Sport. Aan de buitenzijde is de Clio R.S. Line voorzien van de F1-voorvleugel, een herkenbaar designdetail van alle R.S.-modellen. Andere zaken zijn de specifieke 17-inchwielen, de honingraatgrille en de atletischer gevormde achterzijde. Binnenin onderscheidt de Clio R.S. Line zich met zijn sportstoelen met extra zijdelingse steun, carbon-look inzetstukken, een met geperforeerd leder bekleed stuurwiel met R.S.-logo, aluminium pedalen en rode details die aansluiten op de stiknaden van de stoelen en het stuurwiel.

De Captur, Scénic, Talisman, Koleos en Espace zijn reeds leverbaar in de exclusieve uitvoering INITIALE PARIS. Het rijtje wordt nu weer aangevuld met de nieuwe Clio, met een nieuwe ontwerpstijl dat het beste van Renault vertegenwoordigt. Het exterieur van de Clio INITIALE PARIS onderscheidt zich met elegante details, zoals verchroomde detaillering voor de raamomlijsting, onderste portierbeschermers en grille met het INITIALE PARIS-logo, dat ook terugkomt op de voorspoiler. De elegante uitstraling wordt verder versterkt door de haaienvinantenne en de exclusieve lichtmetalen 17-inch INITIALE PARIS-wielen. Het interieur van de Clio INITIALE PARIS is verkrijgbaar in twee kleurthema's: zwart of zandgrijs. Ook exclusief voor deze versie zijn de extra dikke en met leder beklede stoelen met een specifiek design. Ook het met leder beklede stuurwiel bevat speciaal schuimrubber.