Renault onthult Arkana

29 augustus 2018 | De Renault ARKANA showcar beleeft zijn wereldpremière op de autoshow van Moskou. De showcar is een voorbode van een coupé-crossover die op verschillende internationale markten wordt aangeboden. Het design is uniek in deze klasse en vormt een echte noviteit in het zeer competitieve C-segment.

Het C-segment is het meest dynamische en uitdagende deel van de automarkt, vooral op het gebied van SUV's. De behoeften van klanten worden steeds diverser. De ARKANA speelt in op die nieuwe verwachtingen. Het model combineert op buitengewone wijze de elegantie van een sedan met de robuustheid van een SUV.

De ARKANA showcar heeft een bijzonder design:

De robuustheid komt tot uiting in de ruime bodemvrijheid, brede wielkasten en grote 19-inch wielen voor uitstekende all-terrain capaciteiten. Het is een stoere verschijning die is voorbereid op veeleisend rijgedrag en zware weersomstandigheden.

De elegantie van de hoge taillelijn en schuin aflopende coupé-daklijn wordt versterkt door verchroomde details op de flanken en een panoramisch glazen dak.

Laurens van den Acker, Senior Vice President Corporate Design bij Groupe Renault zegt over de Arkana: "De ARKANA showcar is een onderscheidende coupé-crossover. Een markante mix van een elegante sedan en de krachtige houding van een SUV. We hebben gekozen voor specifieke Renault-kenmerken met een sterk, krachtig en sensueel ontwerp met een Frans tintje."

Dit nieuwe model wordt gelanceerd in verschillende landen over de hele wereld, te beginnen in Rusland in 2019. In een later stadium wordt de Renault ARKANA ook geproduceerd en verkocht in Azië en andere regio's, eventueel met een aangepast ontwerp om te voldoen aan de verwachtingen van klanten in die regio's.

Geheel volgens het strategische plan Drive the Future is Groupe Renault voornemens de internationale groei te versnellen en het productaanbod uit te breiden om de wereldwijde afzet te verhogen tot 5 miljoen voertuigen in 2022. ARKANA speelt een belangrijke rol in het bereiken van dit doel.

Groupe Renault nam in 2017 bijna een derde van de Russische automarkt voor zijn rekening (448.270 verkochte voertuigen en 28% marktaandeel). Momenteel is Rusland de op één na grootste markt voor Groupe Renault, die tegen het einde van het strategische plan de grootste markt zal zijn voor de groep.

Nicolas Maure, Senior Vice President Corporate, Chairman Eurasia Region bij Groupe Renault zegt: "Het idee voor dit innovatieve voertuigconcept kwam uit Rusland en het project werd uitgevoerd met nauwe betrokkenheid van Russische Renault teams. De ARKANA komt tegemoet aan de wensen van Russische klanten, maar ook aan die van nieuwe klanten in vele andere landen, waarmee Groupe Renault de internationale groei als onderdeel van het Drive the Future-plan kan voortzetten."