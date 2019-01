Renault kondigt nieuwe Clio aan

28 januari 2019 | Renault kondigt een geheel nieuwe Clio aan en presenteert alvast het interieur. Een kwalitatief hoogwaardige uitstraling en optimale ergonomie voor de bestuurder waren naar eigen zeggen de prioriteiten van de interieurdesigners van de nieuwe Renault Clio. De zogenaamde Smart Cockpit is geheel nieuw en op de bestuurder gericht. De golvende vorm suggereert breedte, maar het dashboard is compacter dan voorheen om meer interieurruimte vrij te maken. De Smart Cockpit van de nieuwe Clio bevat ook meer technologie en onder meer het breedste scherm in het B-segment. In de Clio zijn voor dit segment unieke innovaties, zoals de elektrische parkeerrem, bereikbaar voor een breed publiek.

Het 9,3-inch multimediascherm is een essentieel onderdeel van de Smart Cockpit en het grootste dat ooit in een Renault is gemonteerd. Het verticaal geplaatste en licht gebogen scherm is geïnspireerd op dat van de Espace. Door de plaatsing is het scherm niet alleen optimaal afleesbaar, maar oogt ook het dashboard groter en moderner. Het scherm is naar de bestuurder gedraaid en met het nieuwe, connected EASY LINK-systeem biedt het toegang tot alle multimedia-, navigatie- en infotainmentsystemen, evenals de instellingen van MULTI-SENSE.

Voor het eerst is de Clio uitgerust met een volledig digitaal scherm dat de traditionele analoge meters vervangt. De technologie is rechtstreeks afkomstig uit hogere segmenten. Het TFT-scherm, 7 tot 10 inch in diameter, is te gebruiken om de rijervaring aan te passen aan de wensen van de bestuurder. Het 10-inchscherm kan ook de navigatiekaart weergeven. Met het 9,3-inch multimediascherm en de grote digitale meter (10-inch) is de nieuwe Renault Clio voorzien van de grootste schermen in zijn segment.

Renault heeft speciale aandacht besteed aan de kwaliteit van het nieuwe dashboard. Dat is verdeeld in drie delen: het bovenste paneel is voorzien van een zachte coating, het eveneens gecoate middenpaneel is naar wens aan te passen en het onderste gedeelte bevat functionele componenten zoals het handschoenenkastje. De golvende vorm geeft het dashboard optisch extra breedte. Die indruk wordt versterkt door de horizontale vorm van de ventilatieopeningen in het midden en aan weerszijden van het dashboard. Onder het centrale scherm bieden 'pianotoetsen' en de knoppen voor de aircobediening optimale ergonomie en bedieningsgemak voor de bestuurder.

Het nieuwe stuurwiel in de Clio is eleganter en compacter dan het vorige, dankzij de montage van een compacter opgeborgen airbag. Daardoor heeft de bestuurder beter zicht op het instrumentenpaneel. Het stuurwiel laat zich ook prettiger vasthouden dankzij de dikke rand en ondersteuning voor de duimen.

De middenconsole is eveneens een belangrijk onderdeel van de Smart Cockpit. Voor een betere ergonomie is de console hoger en biedt die plaats aan een kortere versnellingshendel. De gecoate middenconsole is aan te passen aan het gekozen interieurpakket en voorzien van speciale verlichting langs de buitenrand. De bergruimten in het onderste deel van de console bieden passagiers niet alleen gebruiksgemak, maar ook een plek om de smartphone draadloos op te laden.

De stoelen claimen optimale steun dankzij de langere zitting en vorm die het lichaam meer omvat. De zachte schaal zorgt voor meer knieruimte voor passagiers achterin. De kommavormige hoofdsteunen zorgen niet alleen voor beter zicht naar achter, maar ook een ruimtelijker gevoel vanuit de achterbank. Renault heeft extra aandacht besteed aan de gebruikte materialen, net als ook voor het dashboard. Daardoor is de uitstraling van het interieur van onmiskenbaar hogere kwaliteit. De stoelen zijn ergonomischer gevormd en eenvoudiger te verstellen.

Kopers van de nieuwe Clio kunnen de auto verregaand aanpassen aan hun persoonlijke smaak. Daarvoor zijn verschillende optiepakketten beschikbaar waarmee het aanzien van de middenconsole, het dashboard, de deurpanelen, het stuurwiel en de armsteunen verandert. Er is keuze uit acht designthema's en een uitgebreid voor de lijn die tussen de ventilatieopeningen over de volle breedte van het dashboard loopt. Ook is sfeerverlichting in acht kleuren beschikbaar.

Informatie over het exterieur van de nieuwe Clio volgt dinsdag 29 januari 2019.