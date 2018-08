Renault kondigt ARKANA aan

22 augustus 2018 | De nieuwe, crossover van Renault in het C-segment heet ARKANA. De showcar van het nieuwe model die Renault op verschillende internationale markten gaat aanbieden, beleeft zijn première op de internationale autoshow van Moskou, op 29 augustus aanstaande.

De naam van het nieuwe model is afgeleid van het Latijnse 'arcanum' ('geheim'), een woord dat eeuwenlang werd gebruikt om bijzondere gebeurtenissen of verschijnselen aan te duiden. De naam ARKANA benadrukt het karakter van de nieuwe crossover en zijn aantrekkingskracht. Het concept van de Renault ARKANA roept volgens de makers de sfeer op van mysterie, aantrekkingskracht en pioniersgeest op.

De onderscheidende Renault ARKANA treedt met zijn unieke vormgeving buiten de gebaande paden in de SUV-markt. Het nieuwe model wordt deze zomer eerst in Rusland als showcar gepresenteerd en verschijnt dan in 2019 op de Russische markt. Renault verwacht de nieuwe crossover met een unieke vormgeving op verschillende internationale markten te gaan aanbieden.

Renault geeft meer informatie over ARKANA vrij op de internationale autoshow van Moskou vanaf 29 augustus 2018.