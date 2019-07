Renault introduceert nieuwe Captur

3 juli 2019 | Renault introduceert de tweede generatie van de Captur. De Captur is groter geworden en kreeg modernere techniek. De Captur is leverbaar met benzinemotoren en met hybride-aandrijving. De nieuwe Captur is in het najaar 2019 bij de Renault dealer te bezichtigen. Prijzen worden in een later stadium bekend gemaakt.

De nieuwe Captur is met een lengte van 4,23 meter 11 cm langer geworden, wat visueel nog eens versterkt wordt dankzij de 2 cm langere wielbasis (2,63 m) en de 18-inch wielen (afhankelijk van uitvoering). Met zijn verhoogde taille heeft de nieuwe Captur een krachtigere SUV-uitstraling. Dat beeld wordt versterkt door de skidplates bij de voor- en achterbumper, de beschermdelen bij de wielkasten en dorpels en dakrails in lengterichting. De gebeeldhouwde motorkap, de daklijn en het in verhouding kleinere glasoppervlak zorgen versterken zijn zelfverzekerde houding.

De Captur wordt aangeboden in een aantal nieuwe carrosseriekleuren, Vert Barents, Bleu Celadon en Blanc Albâtre. De kleur Noir Amethyste is voorbehouden aan de exclusieve uitvoering INITIALE PARIS. Dankzij de nieuwe kleuren met een opmerkelijke diepte en glans komen de vloeiende carrosserielijnen nog krachtiger tot uiting. Het aanbod omvat twaalf carrosseriekleuren, vijf contrasterende dakkleuren en drie optiepakketten om het exterieur te personaliseren. In totaal zijn negentig kleurcombinaties mogelijk, wat uniek is in dit segment.

De voorzijde wordt gekenmerkt door een bredere grille en een expressievere voorbumper. Ook zijn er functionele details te vinden, zoals de luchtinlaten op de hoeken van de voorbumper. Hiermee wordt turbulentie rond de voorwielen beperkt, waarmee de luchtweerstand daalt en het verbruik verbetert. Full-LED-koplampen met kenmerkende C-vormige lichtsignatuur zijn standaard. Door extra LED-strepen in de koplampunit te verwerken (twee bovenaan en negen aan de zijkant van de behuizing) wordt het karakter van de Captur versterkt. De achterlichten hebben de C-vormige signatuur en zijn slanker dan voorheen. Net als aan de voorzijde zijn de achterlichtunits voorzien van led-strepen aan de zijkant van de behuizing, waarmee een 3D-effect gecreëerd wordt.

De licht op de bestuurder gerichte 'Smart Cockpit' wordt gecombineerd met een zwevende console. Een belangrijk onderdeel van de 'Smart Cockpit' is de 9,3-inch touchscreen met het grootste formaat in deze klasse (twee keer zo groot als het 7-inch scherm, diagonaal gemeten). Het licht gebogen beeldscherm in portretformaat zorgt voor een aanzienlijk modernere uitstraling in het interieur, terwijl de lichte kromming de leesbaarheid vanuit de bestuurdersstoel optimaliseert. Het nieuwe EASY LINK multimediasysteem van Renault biedt toegang tot alle functies met betrekking tot multimedia, navigatie, (online) diensten en de instellingen van Multi-SENSE en assistentiesystemen. Zoals bij de nieuwe Clio is ook het instrumentenpaneel van de nieuwe Captur volledig digitaal beschikbaar. Dit kleurenscherm is 7,0- of 10,2-inch groot. De versie met 10,2-inch scherm toont navigatieaanwijzingen in het midden tussen de toerenteller en snelheidsmeter. De nieuwe middenconsole is een belangrijk onderdeel van de Smart Cockpit in de nieuwe Captur. Bij de versies met EDC-automaat is de "e-shifter" transmissiehendel geplaatst op een zwevende middenconsole voor verbeterde handbereik, ruimtelijke uitstraling en extra gebruiksgemak. Onder de zwevende console is ruimte gecreëerd voor een inductielader voor smartphones en ambianceverlichting.

Het nieuwe slanke stuurwiel oogt chiquer en biedt beter zicht op het instrumentenpaneel dankzij de compactere frontairbag. De dikkere rand zorgt voor prettige houvast (optioneel verwarmbaar), terwijl meer functies via de bedieningselementen op het stuurwiel te bedienen zijn. Satijnachtige chroomafwerking voegt extra kwaliteit toe, terwijl bij de versies met EDC-automaat ook schakelflippers aan het stuurwiel gemonteerd zijn.

De stoelen zijn nieuw ontworpen en zouden doen denken aan die van modellen uit hogere segmenten. Het 15 mm langere zitvlak en de meer omhullende vorm bieden betere ondersteuning. De uitgeholde achterzijde van de voorstoelen creëren extra beenruimte achterin (17 mm), terwijl de smallere, kommavormige hoofdsteunen van de achterin het zicht naar achteren minder belemmeren. De stoelen zijn elektrisch (afhankelijk van de uitvoering) of manueel makkelijker te bedienen door ergonomische aanpassingen.

Voor de interieurbekleding zijn verschillende thema's beschikbaar, bijvoorbeeld zwarte stoelbekleding met oranje zijmotieven in TEP en stof, lichtgrijze bekleding met zwarte motieven, of zwarte lederen bekleding met lichtgrijze perforaties. Elk pakket bevat ook bijpassende kleuren voor de armsteunen voor de portieren en delen op het dashboard.

De inhoud van de bagageruimte is vergroot tot maximaal 536 liter, naast de 27 liter aan opslagruimte in het passagierscompartiment. Tevens is de bagageruimte variabel in te delen dankzij de over een lengte van 16 cm verschuifbare achterbank. De laadbodem is in twee hoogten verstelbaar. Hiermee kan ook een volledig vlakke laadvloer gecreëerd worden als de achterbank wordt neergeklapt. In dat geval ontstaat een laadlengte van 157 cm, ofwel 11 cm meer dan bij de vorige Captur.

De mogelijkheden voor een tweekleurige carrosserie zijn verder uitgebreid met nieuwe combinaties. Het aanbod omvat nu twaalf carrosseriekleuren en vijf kleuren voor het dak: Noir Etoilé (ook op de buitenspiegels beschikbaar), Orange Atacama, Gris Highland, Blanc Albâtre en Vert Barents. Uiteraard kan het dak ook in de carrosseriekleur worden uitgevoerd. Verder kan de buitenzijde extra worden gepersonaliseerd door de deurbeschermers en skidplate voor en achter in een andere kleur te bestellen (Orange Atacama, Gris Highland of Blanc Alabâtre). In totaal zijn negentig exterieurcombinaties mogelijk.

Het passagierscompartiment van de nieuwe Captur kan ook worden aangepast met gekleurde componenten. Deze trims worden aangeboden in zeven interieurpakketten:

Vier pakketten (caramel, blauw, rood en turquoise) om de ventilatieopeningen en omlijsting van de versnellingspook levendiger te maken (mogelijk vanaf tweede uitrustingsniveau).

Vier pakketten (lichtgrijs, grijs, oranje en groen) om deurpanelen, dashboard en stoelbekleding naar eigen smaak op te fleuren.

In totaal zijn achttien interieurconfiguraties mogelijk. Daarnaast is de ambianceverlichting bij de deurpanelen, het voetendeel en de zwevende middenconsole in acht kleuren in te stellen, afhankelijk van de MULTI-SENSE instellingen.

Meerdere modellen van Renault, zoals de Clio, Scénic, Talisman, Koleos en Espace, zijn leverbaar als INITIALE PARIS uitvoering. Ook voor de nieuwe Captur is een versie beschikbaar. Bij het exterieur onderscheidt de INITIALE PARIS zich door de exclusief optionele carrosseriekleur Noir Amethyst. Er zijn chroomlijsten die de contouren van ramen, de portieren en de grille van de radiateur accentueren. Badges met INITIALE PARIS sieren het midden van de grille onder het Renault logo en het uiteinde van de chroomlijsten op de portieren. De haaievin antenne en speciale wielen INITIALE PARIS ronden het onderscheidende design af.

In het interieur biedt de Captur INITIALE PARIS de afwerking Noir Titane of het exclusief voor de PARIS INITIALE leverbare Gris Sable Signature Pack. Het exclusieve design van de met nappaleder beklede voorstoelen kenmerkt zich door de elektrische bediening aan de kant van de chauffeur en de aandacht die bij de fabricage is besteed. De bovenzijde is doorstikt en heeft een geperforeerd Renault logo. Er is een whisky-kleurige afwerking op de wangen en een logo van INITIALE PARIS. Ook het verwarmbare stuurwiel is met speciaal nappaleder bekleed. Geheel in lijn met de stoelen zijn er strips op het dashboard met matte afwerking die een highlighteffect sorteren. De strip op de armsteunen in de portieren, de armsteun in het midden en rond de zwevende console is met whisky-kleurig stikwerk.

De Captur INITIALE PARIS wordt direct leverbaar met de motoren TCe 130 GPF en TCe 155 GPF, allemaal in combinatie met de EDC-automaat, en later met de E-TECH plug-in hybride-aandrijflijn. Tevens hebben alle versies de zwevende middenconsole.

De motoren leveren meer vermogen, variërend van 100 tot 155 pk en zijn gekoppeld aan een handgeschakelde vijf, of zesversnellingsbak of een 7-traps EDC-automaat met dubbele koppeling. Vanaf 2020 wordt het 1.0 TCe en 1.3 TCe motorenaanbod uitgebreid met de E-TECH plug-in hybride. Deze aandrijflijn is niet alleen een primeur voor Renault, het is ook uniek in zijn segment. Voor de E-TECH Plug-in hebben ingenieurs van Renault meer dan 150 patenten geregistreerd. Er wordt gebruik gemaakt van techniek die door de Alliantie is ontwikkeld, zoals de 1,6-liter benzinemotor die voor de nieuwe Captur is vernieuwd en voorzien is van een partikelfilter om de uitstoot van schadelijke uitstoot te reduceren. De hybridetechniek maakt gebruik van twee elektromotoren, een innovatieve multimode directe versnellingsbak (een bouwwijze die garant staat voor meer rendement, afkomstig uit de expertise van Renault in de Formule 1) en een 9,8 kWh-batterij.

De plug-in hybrideversie biedt een elektrische topsnelheid van 135 km/u en een actieradius van 45 kilometer bij gecombineerd gebruik. Bij stadsgebruik loopt de actieradius op tot circa 65 kilometer (WLTP-stad) en biedt daarmee een geheel nieuw gebruiksgemak: bij dagelijks gebruik heeft hij geen benzine nodig, terwijl de berijder zich in het weekend of op vakantie geen zorgen hoeft te maken over de actieradius.

Na de Clio is de nieuwe Captur het tweede Renault model dat geleverd wordt met de TCe 100, een 1,0-liter driecilinder turbomotor. Bij deze krachtbron zijn moderne technologieën toegepast, zoals een turbo met elektrische drukregeling, een uitlaatspruitstuk dat gedeeltelijk is geïntegreerd in de cilinderkop, variabele kleptiming en keiharde coating voor de cilinderwanden. Met een vermogen van 74 kW (100 pk) en 160 Nm koppel is de nieuwe motor (10 pk) 7 kW en 20 Nm krachtiger dan de TCe 90 die hij vervangt. Deze motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak en wordt minder vervuilend als die wordt voorzien van een LPG-installatie (2020 beschikbaar). Bij deze fabrieksoptie wordt automatisch overgeschakeld benzine naar LPG.

De benzinemotor met 96 kW (130 pk) en 240 Nm heeft zich in diverse andere Renault modellen bewezen en is in de nieuwe Captur naar wens te combineren met een handgeschakelde zesversnellingsbak of 7-traps EDC-automaat met dubbele koppeling (voorheen 6-traps) met schakelflippers aan het stuurwiel.

De tweede variant van de 1,3-liter TCe GPF levert 114 kW (155 pk) en 270 Nm. Het comfort is mede te danken aan de 7-traps EDC-automaat met dubbele koppeling. Door de transmissie handmatig te bedienen via de schakelflippers en de Multi-SENSE sportmodus te activeren, genieten bestuurders van een extra sportieve rijbeleving. De 155 pk-variant is anders afgesteld dan de 150 pk-versie die hij vervangt. Daarmee zijn verbruikswaarden en uitstoot gereduceerd om te voldoen aan de WLTP-eisen.

De nieuwe Captur is gebaseerd op het nieuwe, modulaire CMF-B-platform van de Alliantie. De ontwikkeling hiervan startte in 2014 in het Technocentre in Guyancourt. Het platform bestaat voor 85% uit nieuwe componenten in vergelijking met het platform van de vorige Captur.

Het nieuwe platform biedt tal van voordelen. Het is circa 50 kilogram lichter dan het vorige platform, waarbij vooral de carrosserie, assen en motorkap lichter zijn. Tevens is de nieuwe Captur voorzien van beplating aan de onderzijde die de Cw-waarde met 0,02 verlaagt. Door het lagere gewicht en de lagere luchtweerstand dalen het verbruik en de CO2-emissie. Verder is de motorruimte beter geïsoleerd, waardoor het geluidsniveau bij snelheden van zo'n 130 km/u met 1,5 tot 2 dB gereduceerd is.

De nieuwe Captur biedt de nodige veiligheid met het nieuwe CMF-B-platform. De structuur, de dorpels en het front van de carrosserie zijn gemaakt van staal met een hoge stijfheid. De onderdelen zijn met elkaar verlijmd om de stijfheid te perfectioneren. Met alle verbeteringen in de constructie zijn de inzittenden verzekerd van optimale bescherming. De veiligheid is verder verbeterd met voorzieningen die het nieuwe platform mogelijk maakt, zoals een adaptieve bestuurdersairbag, grote gordijnairbags, veiligheidsgordels met voorspanners en spankrachtbegrenzers en Isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes die voldoen aan de nieuwe iSize-norm.

Dankzij het CMF-B-platform is de nieuwe Captur leverbaar met de meest uitgebreide uitrusting en het grootste aanbod van rijassistentiesystemen in zijn segment. Van een camera en radar aan de voorzijde tot aan de Highway & traffic Jam Companion (Level 2 autonomie). Het nieuwe platform is ook geschikt voor de toepassing van geëlektrificeerde aandrijving, zoals bij de Captur E-TECH Plug-in.

Groupe Renault streeft ernaar om alle modellen te voorzien van connectiviteit en bijbehorende diensten. Daarom is de nieuwe Captur voorzien van een verbeterde versie van het Renault EASY CONNECT aanbod. Ook heeft de auto het geheel nieuwe Renault EASY LINK multimediasysteem. Door connected diensten, platforms en apps te groeperen, vereenvoudigt het systeem de praktijk van mobiele connectiviteit, zowel in als buiten de auto. Daardoor zijn voertuigfuncties ook van buiten de auto te bedienen, zijn routes makkelijker en nauwkeuriger te configureren en worden de digitale werelden van bestuurder en passagiers in de auto geïntegreerd.

Het Renault EASY LINK multimediaplatform is er voor de nieuwe Captur in drie versies, allemaal met ondersteuning voor Android Auto en Apple CarPlay:

met een 7-inch scherm

met een 7-inch scherm met geïntegreerde navigatie

met een 9,3-inch scherm met geïntegreerde navigatie

Het platform omvat een geheel nieuwe interface die gebruiksvriendelijker is en meer functies heeft dan voorheen. Het is geïnspireerd op het design en het gebruik van een smartphone. Gebruikers kunnen sommige startschermen aanpassen met gebruik van widgets om direct toegang te krijgen tot hun favoriete functies.

Renault EASY LINK is gebaseerd op vier pijlers:

Een 4G connected platform om connected diensten te integreren, inclusief een automatische noodoproep in het geval van een ongeval (beschikbaar op alle versies).

Een automatisch continu geüpdatet platform, waarop navigatie realtime verkeersinformatie en informatie over gevarenzones geleverd door TomTom en van nieuwe functies als Google Search.

Eenvoudig te gebruiken dankzij een intuïtief en op de eigen wensen aan te passen interface (adressen in te voeren op één regel, zoals in smartphones, directe links altijd zichtbaar om door de hoofdfuncties te surfen, shortcuts onder het scherm etc.), integratie van 3D-navigatie en het grootste scherm in het segment van 9,3-inch.

Een uitgebreid dienstenpakket dat continu wordt geüpdatet en voortdurend door onze partners, zoals Google, TomTom en Coyote wordt verbeterd.

Met Multi-SENSE kan de bestuurder de instellingen van het motormanagement, de besturing en de interieurverlichting en ook de configuratie van het digitale instrumentencluster aanpassen. Er zijn drie standen:

Eco, om het verbruik en de emissie te reduceren. Sport, voor meer rijplezier, wendbaarheid en sportiever rijgedrag. MySense, de modus waarin de bestuurder de instellingen kan modificeren.

De bestuurder kan voor sfeervolle interieurverlichting kiezen uit acht kleuren: wit, blauw, electric blauw, geel, oranje, rood, groen en paars. Het Multi-SENSE systeem is eenvoudig te gebruiken via de interface van het nieuwe Renault EASY LINK multimediasysteem, maar ook via de speciale 'pianotoets' onder het centrale scherm. Een enkele druk op de knop is voldoende om het Multi-SENSE scherm te openen en de instellingen te wijzigen. Afhankelijk van de gekozen modus stelt het digitale 7- of 10-inch scherm in het dashboard een widget voor die de bestuurder kan aanpassen, bijvoorbeeld om het verbruik weer te geven in de reguliere modus of het vermogen en het koppel weer te geven in de Sport-modus.

De verbeterde MyRenault app biedt meer diensten waarmee automobilisten hun voertuig binnen handbereik houden. De app biedt de mogelijkheid om routes optimaal voor te bereiden en ook het laatste deel van de route van en naar de auto te begeleiden als de bestuurder buiten de auto is. Via de app zijn ook de portieren te vergrendelen en zaken als de claxon en koplampen te bedienen.

Verder wordt het onderhoudsmanagement geoptimaliseerd door contracten te bewaken en de conditie van de auto te monitoren. Als onderhoud binnenkort vereist is, ontvangt de gebruiker daarvan een melding. Afhankelijk per land kan met de dealer rechtstreeks contact worden opgenomen voor een werkplaatsafspraak.

De nieuwe Captur is elf centimeter langer dan de vorige generatie. De extra lengte komt ten goede aan het interieur waar inzittenden en hun bagage profiteren van ruimere afmetingen: +17 millimeter knieruimte voor de achterpassagiers en +81 liter bagageruimte. Zodoende biedt de nieuwe Captur tot 536 liter bagageruimte en 27 liter bergruimte in het interieur en daarmee onovertroffen gebruiksgemak.

Essentieel voor comfort en gebruiksgemak is de verschuifbare achterbank die ook in de tweede generatie zijn opwachting maakt. Die kan eenvoudig over een afstand van 16 centimeter naar voren of naar achteren worden verschoven, om ruimte vrij te maken voor achterpassagiers dan wel bagage. De rugleuning kan op eenvoudige wijze in ongelijke delen (van één stoel of van twee) worden neergeklapt, waarmee de maximale lengte van de bagageruimte oploopt tot 1,57 meter vrijwel vlakke laadvloer. Het gebruiksgemak van het interieur is ook in de bagageruimte doorgevoerd; De laadbodem is in twee hoogten verstelbaar.