Renault introduceert 3e generatie Zoe

17 juni 2019 | Renault introduceert de derde generatie van de Zoe. Aan de buitenzijde toont de nieuwe ZOE zijn persoonlijkheid, terwijl het kenmerkende, moderne design behouden is gebleven. Het interieur is grondig vernieuwd, met een volledig nieuw ontworpen instrumentarium en dashboard. De nieuwe ZOE biedt meer bereik door nieuwe techniek en een nieuwe 52 kWh-batterij, goed voor een actieradius van 390 kilometer volgens WLTP. De ZOE is geschikt voor 22 kW AC-laden en nu ook 50 kW DC-laden. Met zijn krachtigere, 100 kW sterke elektromotor biedt de nieuwe ZOE betere prestaties. De nieuwe ZOE is vanaf eind 2019 leverbaar, prijzen worden later bekend gemaakt.

Waar de eerste generatie vooral gedurfd en jeugdig oogde, komt de nieuwe ZOE volwassener en dynamischer voor de dag. Aan de voorzijde valt de motorkap met krachtige lijnen op. Deze heeft een nieuwe vorm gekregen die naadloos overgaat in het grotere Renault logo waarachter de laadaansluiting is ondergebracht. Ook de voorbumper is nieuw ontworpen, met verchroomde details in de grille en rond de mistlampen waardoor het onderste deel van de bumper meer in het oog springt en waarmee de visuele breedte van de ZOE versterkt wordt. De nieuw ontworpen LED-koplampen met geïntegreerde LED-dagrijverlichting geven de ZOE een expressieve uitstraling. De ZOE oogt zelfverzekerd terwijl de blauwe omlijsting rond de Renault logo's verwijzen naar de elektrische aandrijflijn.

De ZOE is voortaan verkrijgbaar in de nieuwe carrosseriekleuren Bleu Celadon, Rouge Flamme en Blanc Quartz. Het model is nu ook voorzien van schijfremmen achter, evenals nieuw ontworpen vijfspaakswielen. Het aanbod van lichtmetalen wielen in 15, 16 en 17 inch is compleet vernieuwd en bevatten verschillende designs.

De nieuwe ZOE is voorzien van een 10" TFT-cluster die vanaf de instapversie leverbaar is. Het scherm toont informatie over de belangrijkste rijassistentiesystemen en alle instellingen met betrekking tot elektrisch rijden, zoals de eco-meter die een milieuvriendelijke rijstijl ondersteunt. Bij uitvoeringen die over een navigatiesysteem beschikken, geeft het ook route-instructies weer. De bestuurder kan de verlichting aanpassen op de persoonlijke voorkeuren, net als de lay-out van de verschillende informatieweergaves. De horizon van het display en verschillende perspectief-effecten zorgen voor een dieptewerking en het helpt de bestuurder om te focussen.

De 9,3-inch touchscreen op het dashboard biedt toegang tot alle functies van het Renault EASY LINK multimedia- en navigatiesysteem. Hiermee kunnen de belangrijkste zaken van de auto worden ingesteld, van de verschillende rijassistentiesystemen tot het aanpassen van de kleuren van de 10" TFT-cluster voor de bestuurder. Het Renault EASY LINK systeem is aangevuld met specifieke functies voor elektrische auto's, zoals de real-time beschikbaarheid van laadstations. Ook stelt het gebruikers in staat om hun smartphone te verbinden en apps te tonen via Apple CarPlay en Android Auto.

Bij het ZEN-uitrustingsniveau wordt gebruikgemaakt van een nieuwe bekleding die van 100% gerecycled materiaal gemaakt is. Voor deze stof maakt Renault gebruik van het traditionele proces van gekaard garen, wat een kwalitatief hoogwaardig materiaal oplevert, zonder smelten of chemische transformatie. Dit garen is gemaakt van afgedankte autogordels en plastic afval (PET). Het is voor het eerst dat gerecycled gekaard garen wordt gebruik in de auto-industrie. De materiaalkeuze en het fabricageproces zijn geheel in lijn met de principes van de circulaire economie, de CO2-emissies zijn met meer dan 60% verlaagd.

Op de verhoogde middenconsole is een nieuwe, e-shifter te vinden. Met deze automatische versnellingspook kan heen en weer worden geschakeld tussen de rijmodi, waaronder de nieuwe B-rijmodus die specifiek is gericht op rijden in de stad. De elektrische handrem die bij alle uitrustingsniveaus van de nieuwe ZOE tot de standaarduitrusting behoort, maakt het rijden nog eenvoudiger. Ook creëert het ruimte op de middenconsole die gewoonlijk wordt ingenomen door de handremhendel, waardoor er meer opbergruimte beschikbaar is voor de inzittenden. Dankzij de Renault handsfree kaart volstaat een druk op de startknop om de auto te starten. De knop is omringd met blauwe verlichting die verwijst naar de elektrische aandrijflijn.

De middenconsole biedt twee keer zoveel opbergruimte. De twee bekerhouders die onder de e-shifter zijn geplaatst, bieden ruimte aan (thermos) flessen en drinkbekers. De smartphone-opbergruimte biedt optioneel de mogelijkheid om draadloos te laden. Draadloos laden voor de smartphone Het leven wordt in de ZOE ook vereenvoudigd doordat geschikte smartphones draadloos kunnen worden opgeladen. De akoestische voorruit verlaagt het geluidsniveau in het interieur. Passagiers achterin hebben direct toegang tot twee USB-poorten. Hiermee kunnen mobiele apparaten zoals een smartphone, tablet of draagbare spelcomputer worden opgeladen.

De nieuwe Renault ZOE is voorzien van de nieuwe Z.E. 50-batterij waarmee een actieradius van 390 kilometer (WLTP) mogelijk is. Ook is het mogelijk om de batterij met gelijkstroom (DC) op te laden (snelladen), naast de bestaande mogelijkheid om met wisselstroom (AC) bij publieke laadpunten of thuis te laden. De toename op het gebied van energiecapaciteit is gerealiseerd zonder de batterij groter te hoeven maken, waardoor de praktische eigenschappen van de ZOE onveranderd blijven. De nieuwe batterij levert ook een hoger vermogen zodat de eveneens nieuwe R135-motor betere prestaties kan leveren.

De nieuwe ZOE biedt de mogelijkheid tot laden van wisselstroom tot 22 kW én een gelijkstroom tot 50 kW. De laadaansluiting van de ZOE bevindt zich achter het Renault logo aan de voorzijde. Die omvat nu ook een CCS-aansluiting (Combined Charging System). Die bestaat uit een standaard Europese aansluiting, aangevuld met een aansluiting met extra aansluitingen voor snelladen (DC) met gelijkstroom. De aansluiting maakt het ook mogelijk om te laden bij een openbare laadstations met een eigen kabel. De Type 2 aansluiting en de Caméléon-lader geschikt voor dagelijks gebruik. Deze maken het mogelijk om thuis met een wallbox, op het werk, op de parkeerplaats van het winkelcentrum of langs de openbare weg te laden met een vermogen van maximaal 22 kW. Dankzij de CCS-aansluiting kan de nieuwe ZOE snelladen (DC) met een vermogen maximaal 50 kW. Hiervoor dient ook de kleinere aansluiting onder de reguliere aansluiting te worden gebruikt.

Renault biedt twee motoren aan: de 80 kW (R110) motor die een jaar geleden debuteerde in de vorige generatie en een nieuwe variant die is ontwikkeld voor de nieuwe ZOE. De zogeheten R135-motor levert meer vermogen en koppel, terwijl ook de vermogensafgifte is verbeterd. De R135-motor levert een koppel van 245 Nm waarmee de acceleratie van 80 naar 120 km/u slechts 7,1 seconden vergt, ofwel 2,2 seconden sneller dan bij de versie met R110-motor. De acceleratie van 0 naar 100 km/h duurt nu minder dan tien seconden. Daarnaast is de topsnelheid van de nieuwe ZOE verhoogd tot 140 km/u.

De nieuwe ZOE biedt een nieuwe rijmodus waarmee de bestuurder het rempedaal nauwelijks hoeft te gebruiken. Als de B-modus is ingeschakeld, vertraagt de auto veel sneller als het stroompedaal wordt losgelaten. Vooral in stadsverkeer wordt het rijden hiermee een stuk prettiger. De B-modus wordt aangevuld met een nieuw remsysteem met een verbeterd gevoel in het rempedaal. De D-modus blijft ideaal bij het rijden met een constante snelheid, bijvoorbeeld op de snelweg. De bestuurder kan overschakelen tussen de B- en de D-modus met behulp van de e-shifter.

Geheel in lijn met de veranderende verwachtingen is de nieuwe ZOE uitgerust met Renault EASY CONNECT. Hij combineert het nieuwe Renault EASY LINK multimediasysteem met de MyRenault app, waarmee een reeks toepassingen en diensten worden geboden die speciaal ontwikkeld zijn om bestuurders van elektrische voertuigen te assisteren.

De MyRenault app voor de smartphone biedt een verscheidenheid aan functies om de auto op afstand te bedienen, zoals het controleren van de laadstatus en de actieradius, het plannen van het opladen tijdens piek- en daluren en het activeren of inplannen van de verwarming of airconditioning om een ideale temperatuur van 21 °C te bereiken op het moment van vertrek zónder dat dit invloed heeft op de actieradius. De routeplanner combineert een routebeschrijving die de meest geschikte laadpunten weergeeft, rekening houdend met de stops om op te laden en de totale reistijd.