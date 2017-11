Renault Zoe

Renault demonstreert Smart City

10 november 2017 | Groupe is actief op het gebied van elektrisch rijden en versterkt zijn rol door het samenwerken in innovatieve, lokale projecten. Een nieuwe stap van Renault is een bijdrage aan de ontwikkeling van de Smart City: nieuwe mobiliteitsoplossingen en innovatieve diensten om de Total Cost of Ownership (TCO) van EV-rijders te verlagen en het gemak van Renault ZOE-rijders te vergroten.