Renault Scenic

Nieuwe motoren voor Renault Scenic

7 december 2017 | Renault introduceert een nieuwe turbobenzinemotor met directe brandstofinspuiting. Deze motor is het resultaat van de samenwerking van de Alliantie met Daimler. De Renault Scénic en Grand Scénic zijn de eerste modellen waarin de nieuwe Energy TCe-motor leverbaar is. Vanaf 2018 wordt die ook leverbaar in andere modellen van Renault. De nieuwe motor biedt meer trekkracht over een breder toerenbereik, terwijl verbruik en uitstoot zijn verlaagd.