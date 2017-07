Kleine modeljaarwijziging voor Renault Talisman

26 juli 2017 | De Renault Talisman en Talisman Estate hebben een aantal kleine wijzigingen ondergaan voor modeljaar 2017, terwijl de gelimiteerde, luxe uitvoering Série Signature Limousin aan het aanbod is toegevoegd.

De subtiel gewijzigde Renault Talisman is te herkennen aan de LED-mistlampen in de voorbumper (vanaf uitvoering Zen). Bij de uitvoeringen met het Bose Surround premium audiosysteem is de onderzijde van de speakers beter afgewerkt.

De nieuwe Série Signature Limousin voor de Renault Talisman en Talisman Estate is gepositioneerd tussen de uitvoeringen Intens en INITIALE PARIS. Hij onderscheidt zich met zijn lederen bekleding in Rivièra 'Gris Sable' en specifieke 18-inch lichtmetalen 'Grandtour' wielen. De standaarduitrusting is gelijk aan de uitvoering Intens, met als extra's parkeersensoren voor, achter en opzij, een achteruitrijcamera, het Bose Surround audiosysteem met Centerpoint 2-technologie en zesvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met massagefunctie en stoelverwarming.

De Série Signature Limousin is leverbaar in combinatie met alle motorvarianten van de Renault Talisman en Talisman Estate, met uitzondering van de dCi 110 (EDC) dieselmotor. De meerprijs bedraagt in alle gevallen 2.000 euro ten opzichte van de uitvoering Intens. De prijzen van de Série Signature Limousin beginnen bij 39.390 euro voor de Talisman TCe 150 EDC en lopen op tot 46.590 euro voor de Talisman Estate dCi 160 EDC.