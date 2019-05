Renault Clio

Vijf EuroNCAP sterren voor vijfde generatie Renault Clio

22 mei 2019 | De nieuwe generatie Renault Clio is door crashtestinstituut Euro NCAP beloond met het maximum te behalen aantal van vijf sterren voor veiligheid. De bestseller van Groupe Renault werd getest volgens de nieuwste, strengere methode die in 2018 geïntroduceerd werd en maakte indruk met scores die tot de beste in de auto-industrie behoren, ongeacht het segment.