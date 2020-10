Renault Master nu ook als Work Edition

9 oktober 2020 | Renault introduceert een nieuwe uitvoering van de Master: de Work Edition. Deze versie combineert een extra rijke uitrusting met een klantvoordeel van 1.300 euro. Er is een ruime keuze uit lengte- en hoogtematen, toegestane maximumgewichten en motorvarianten om de bedrijfswagen af te stemmen op de behoeften van de klant.

De Renault Master Work Edition wordt geleverd als Gesloten Bestel en is standaard uitgerust met het MediaNav multimedia- en navigatiesysteem met 7-inch touchscreen en ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto. In het interieur zijn ook accenten in chroomkleur, een uitschuifbaar werkblad inclusief bekerhouder en een 'Magic-drawer'-dashboardkastje te vinden. Verder is de grille verfraaid met verchroomde details, terwijl technologieën als cruisecontrol met snelheidsbegrenzer, Lane Departure Warning, Blind Spot Warning, dodehoekspiegel, parkeersensoren vóór en een achteruitrijcamera het rijden veiliger maken.

Klanten kunnen de Work Edition afstemmen op de behoeften dankzij de vele configuratiemogelijkheden. Zo is de bedrijfswagen beschikbaar in twee hoogte- en drie lengtematen, een groot aantal versies met toegestane maximumgewichten in beladen toestand (van 2,8 tot 3,5 ton), met een netto-laadinhoud van 8 tot 13 m3 en met keuze drie dieselmotoren: dCi 135, dCi 150 en dCi 180. Daarbij zijn de laatste twee naar wens leverbaar in combinatie met de Quickshift-transmissie.

De Renault Master Work Edition vertegenwoordigt een meerwaarde van € 2.600,- ten opzichte van de Comfort-uitvoering. De meerprijs bedraagt echter € 1.300,-. De Work Edition is per direct te bestellen voor prijzen vanaf € 28.040,- (excl. BTW, BPM en kosten rijklaar maken). De eerste exemplaren worden dit jaar nog afgeleverd. De genoemde vanafprijs is een adviesprijs excl. btw/bpm en onvermijdbare kosten nodig voor aflevering van de auto aan de klant.

