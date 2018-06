Eerste elektrische Renault Master voor PostNL

31 mei 2018 | PostNL heeft de eerste twee elektrisch aangedreven Renault Master Z.E. modellen in Europa in gebruik genomen. De emissievrije bestelbus speelt een belangrijke rol om de ambitieuze doelstelling van PostNL ten aanzien van CO2-reductie te realiseren. Het post- en pakkettenbedrijf streeft naar CO2-vrije pakketbezorging in 25 binnensteden in 2025. De Renault Master Z.E. is hier bij uitstek geschikt voor.

De nieuwe Renault Master Z.E. is uitgerust met een 33 kWh lithium-ion batterijpakket van de nieuwste generatie. Daarmee biedt deze bedrijfsauto in de praktijk een actieradius van circa 120 kilometer, bedoeld voor 'last mile delivery' in binnensteden, zoals het bezorgen van pakketten.

Het interieur is ingericht als mobiel kantoor en voorzien van alle gemakken, terwijl de batterij via een 7,4 kW-lader in slechts zes uur volledig is op te laden. De Renault Master Z.E. is leverbaar in zes varianten, waarvan twee chassis- en vier bestelversies, met een laadruimte van 8 tot 13 m2. De prijzen beginnen bij € 60.200,- excl. BTW.

PostNL neemt in 2018 in totaal zeventien Renault Master Z.E. modellen in gebruik. Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten en Logistiek bij PostNL: "PostNL investeert in duurzaamheid. Zo bouwen wij onze nieuwe pakkettensorteercentra met de meest duurzame materialen en plaatsen we zonnepanelen op de daken. Ook vergroenen wij ons wagenpark met verschillende modellen elektrische bakfietsen, scooters en auto's. Daarom zijn wij trots dat we als eerste partij in Europa met de elektrische Renault Master Z.E. gaan rijden. Daarmee bezorgen we pakketten uitstootvrij in de binnensteden van Utrecht, Leeuwarden en later ook in andere steden".