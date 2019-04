Renault Kangoo

Renault Kangoo Z.E. nu ook als pick-up

29 april 2019 | De volledig elektrische Renault Kangoo Z.E. is nu ook beschikbaar in Nederland als pick-up met een grote open laadbak. Deze versie is bij uitstek bedoeld voor hoveniers, gemeenten, reinigingsdiensten en andere bedrijven die waarde hechten aan duurzame mobiliteit in stedelijk gebied.