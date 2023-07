Renault maakt prijzen vernieuwde Clio bekend

Renault levert de nieuwe Clio in zeven verschillende exterieurkleuren. Dat zijn Blanc Glacier, Noir Etoilé, Gris Schiste, Bleu Iron, Rouge Flamme, Gris Rafale (nieuw) en Orange Valencia.

Uitvoeringen

Renault levert de vernieuwde Clio met keuze uit drie uitvoeringen, te beginnen met de Evolution. Tot de standaarduitrusting behoren onder andere airconditioning (automatische bij Techno), een 7-inch digitaal instrumentarium, 7-inch centrale touchscreen en draadloze smartphone-integratie via Android Auto en Apple CarPlay. De Renault Clio in Evolution-uitvoering is verkrijgbaar vanaf € 22.950,-.

Na de Evolution volgt de uitvoering Techno met zaken zoals een achteruitrijcamera, handsfree-card, 16-inch lichtmetalen wielen, haaienvinantenne en een draadloze smartphonelader. Daarnaast zijn de stoelen, deurpanelen en het dashboard bekleed in een speciaal ontwikkelde, duurzame stof die voor 60% bestaat uit TENCEL Modal, ofwel een cellulosevezel van biomateriaal die ontwikkeld is door Lenzing Group. Als bijdrage aan de koolstofarme strategie van Renault is de nieuwe Clio het eerste model van het merk waarin TENCEL Modal-vezels worden toegepast. De Renault Clio in Techno-uitvoering is verkrijgbaar vanaf € 24.950,-.

Esprit Alpine

De Esprit Alpine is de topversie. Na de Renault Austral en nieuwe Renault Espace duikt deze sportieve uitvoering nu ook op in het aanbod van de Clio. Deze versie combineert kenmerken van het merk Alpine met de nieuwe designtaal van Renault. De Esprit Alpine is onder meer te herkennen aan de voorvleugel afgewerkt in Gris Schiste, 17-inch lichtmetalen wielen en opvallende, specifieke stoelen met blauwe stiksels en de kenmerkende letter A van het merk Alpine. Ook bij de Esprit Alpine zijn de stoelen gemaakt van duurzame materialen, waaronder een stof die voor 65% bestaat uit gerecycled PET (polyethyleen) voor het zitvlak en de rugleuning, en een 13% gerecyclede, generfde en gecoate stof aan de zijkanten van de stoelen. De Renault Clio Esprit Alpine is verkrijgbaar vanaf € 27.250,-.

Motoren

De topversie in het motorenaanbod van de Clio is de 107 kW (145 pk) sterke E-Tech full hybrid 145, bestaande uit een 1,6-liter viercilinder benzinemotor, twee elektromotoren, een multimode automatische transmissie zonder koppeling en een 1,2 kWh batterij. Deze aandrijflijn bevat meer dan 150 patenten en alle expertise die Renault heeft opgedaan in de Formule 1, vooral op het gebied van energieterugwinning. De E-Tech full hybrid 145 wordt systematisch gestart door de primaire elektromotor. Daarmee kan in theorie een brandstofbesparing tot 40% worden bereikt vergeleken met een conventionele benzinemotor. Het gemiddelde brandstofverbruik is vastgesteld op 4,2 l/100 km met een bijbehorende CO2-emissie van 95 g/km (WLTP).

Daarnaast is de vernieuwde Clio leverbaar met de TCe 90. Deze driecilinder turbobenzinemotor levert 66 kW (90 pk) en 160 Nm koppel en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Het gemiddelde brandstofverbruik is vastgesteld op 5,2 l/100 km met een CO2-emissie van 118 g/km (WLTP).