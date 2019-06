Renault Clio

Renault Clio vanaf 22 juni bij de dealer

21 juni 2019 | Renault introduceert de nieuwe Clio in Nederland. Alle Nederlandse dealers hebben vandaag een demonstratieauto opgehaald bij de Midden Nederland Hallen in Barneveld, waar honderd exemplaren in het Renault-logo opgesteld stonden. De nieuwe Clio is vanaf 22 juni te bezichtigen bij de Renault dealers.