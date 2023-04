Renault Clio ondergaat facelift

Op zoek naar een Renault Clio Hybrid 140 Intens?

De voorzijde van de vernieuwde Clio is nieuw ontworpen: de gebeeldhouwde, strakke en golvende contouren zorgen voor een moderne uitstraling en extra schwung. De vergrote grille voegt kracht en sportiviteit toe. Het kleurenschema, donkerder bij het logo en lichter bij de randen, creëert diepte en een technologisch hoogwaardige uitstraling. ED-koplampen behoren tot de standaarduitrusting van de nieuwe Clio. Ze zijn compacter en combineren tot vijf hightech lichtbundels (voorheen drie) die automatisch de lichtverdeling tussen groot- en dimlicht aanpassen.

De uitvoeringen Techno en Esprit Alpine worden geleverd met een luchtgeleider onder de grille die is geïnspireerd op de autosport. De gebeeldhouwde vormen en strakke groeven maken het gezicht van de auto extra levendig. De vleugel is bij de Techno uitgevoerd in carrosseriekleur en in de kleur gris schiste mat bij de Esprit Alpine.

De achterbumper is eveneens vernieuwd. De aerodynamische luchthappers versterken de visuele breedte. De onderste rand is bij de eerste twee uitvoeringen in de line-up uitgevoerd in matzwart, glanzend zwart bij de Techno en gris schiste mat bij de Esprit Alpine. Afhankelijk van de uitvoering is de nieuwe Clio voorzien van zes verschillende diffusers (met of zonder uitlaatpijpen bij de hybrideversies, etc). Verder hebben de achterlichten nu een kristalheldere behuizing.

De Clio is verkrijgbaar in met keuze uit zeven carrosseriekleuren: blanc glacier, noir etoilé, gris schiste, bleu iron, rouge flamme, orange valencia en gris rafale. Laatstgenoemde is een nieuwe drielaagse coating die van een afstand solide oogt en parelmoerachtig van dichtbij. Om de allure van de Clio te versterken, hebben de onderscheidende wielen een diameter tot 17 inch. Voor wat betreft de wielen zijn er zes varianten beschikbaar, waaronder lichtmetalen varianten met verschillende designs.

De uitvoering Techno wordt bijvoorbeeld geleverd met zwarte, diamantgeslepen 16-inch lichtmetalen wielen. Bij alle wielen prijkt het nieuwe Renault logo in geborsteld aluminium op de naaf. Verder zijn de andere uitvoeringen uitgerust met buitenspiegelkappen in noir etoilé, terwijl de Techno en Esprit Alpine zijn te herkennen aan de haaienvinantenne.

Interieur

De stoelen, deurpanelen en het dashboard van de uitvoering Techno zijn bekleed in een speciaal ontwikkelde, duurzame stof die voor 60% bestaat uit TENCEL Modal, ofwel een cellulosevezel van biomateriaal die ontwikkeld is door Lenzing Group. Als bijdrage aan de koolstofarme strategie van Renault is de vernieuwde Clio het eerste model van het merk waarin TENCEL Modal-vezels worden toegepast. Nooit eerder werden deze duurzame vezels op grote schaal in een voertuig gebruikt.

De vezels staan volgens Renault bekend om hun uitzonderlijke zachtheid en zijn gemaakt van een hernieuwbare grondstof: natuurlijk hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde, semi-natuurlijke bossen in Europa. Deze semi-natuurlijke bossen nemen grote hoeveelheden CO2 op en hebben geen kunstmest of kunstmatige irrigatie nodig. TENCEL Modal-vezels worden geproduceerd met behulp van hernieuwbare energie en zijn gecertificeerd met het EU Ecolabel, een milieulabel dat wordt toegekend aan producten en diensten die gedurende hun gehele levenscyclus aan hoge milieunormen voldoen.

Daarnaast wordt er geen leder in de nieuwe Clio toegepast. In plaats daarvan zijn de oppervlakken bedekt met TEP, een generfde, gecoate stof gemaakt van bio- en polyestervezels. Bovendien is minder water en energie nodig om TEP te verven dan bij de conventionele verfmethode van vezels.

Het nieuwe dashboard biedt een frameloos beeldscherm van 7- of 10-inch, afhankelijk van de uitvoering. Afhankelijk van de markt en uitvoering is de vernieuwde Clio leverbaar met een radio en R&GO of het EASY LINK-multimediasysteem.

Technologie

Alle versies worden geleverd met een 7- of 10-inch digitaal instrumentarium. De versie van 10-inch toont ook de navigatiekaart en past zich aan op de ingestelde rijmodus en MULTI-SENSE-instelling. De vernieuwde Clio is leverbaar met Renault EASY LINK, een multimediasysteem met navigatie, proactief onderhoud en infotainment. Renault EASY LINK is beschikbaar in twee beeldschermformaten, beide met draadloze Android Auto en Apple CarPlay: 7-inch en 9,3-inch met geïntegreerde navigatie (standaard voor de Esprit Alpine).

De vernieuwde Clio biedt twintig rijhulpsystemen (ADAS). De belangrijkste zijn de Active Driver Assist, 360°-camera en active emergency braking met herkenning van fietsers en voetgangers. Active Driver Assist combineert adaptieve cruise control, Stop & Go en lane centering assist, waarmee autonoom rijden level-2 mogelijk is en het rijden op snelwegen en in files vereenvoudigd. Active emergency braking, die behoort tot de standaarduitrusting van de Clio, maximaliseert de veiligheid door de bestuurder te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Als de bestuurder niet tijdig reageert, voert het systeem een automatische remingreep uit. De Clio biedt ook een aantal systemen om parkeren gemakkelijk te maken, waaronder handsfree parkeren en een 360° Vision Camera-functie die een vogelperspectief biedt en vier camerabeelden combineert om alle obstakels rond de auto te situeren en bekijken.

Motoren

Renault startte in 2020 met de levering van de E-Tech full hybrid-aandrijflijn in diverse modellen, waaronder de Clio. De serie-parallelle architectuur combineert twee elektromotoren (een 36 kW aandrijfmotor en een 18 kW starter/generator) met een 1,6-liter viercilinder benzinemotor van 69 kW (94 pk), een multimode automatische transmissie zonder koppeling en een 1,2 kWh batterij.

De multimode transmissie heeft twee versnellingen voor de elektromotor en vier voor de benzinemotor. Deze versnellingen zijn op veertien manieren te combineren voor efficiency. De Clio E-Tech full hybrid 145 wordt systematisch gestart door de primaire elektromotor en kan in de stad tot 80% van de rijtijd volledig elektrisch rijden. Daarmee kan volgens Renault een brandstofbesparing tot 40% worden bereikt vergeleken met een conventionele benzinemotor.