Nieuwe benzinemotoren voor Renault Captur

3 december 2018 | De Renault Captur is vanaf februari 2019 leverbaar met twee nieuwe benzinemotoren: de TCe 130 GPF en de TCe 150 EDC GPF. De nieuwe motorvarianten zijn nu al te bestellen voor prijzen vanaf respectievelijk 26.090 en 28.090 euro.De nieuwe TCe benzinemotoren beloven rijplezier en efficiency door meer koppel bij lage toerentallen, een lager verbruik en minder CO2-uitstoot.

De Renault Captur TCe 130 GPF heeft een vermogen van 130 pk (96 kW) en een maximumkoppel van 220 Nm bij 1.500 t/min. De CO2-uitstoot bedraagt 128 g/km (NEDC 2.0). Renault levert deze motorvariant in combinatie met een handgeschakelde transmissie in de uitvoering Intens, voor prijzen vanaf € 26.090.

De Renault Captur TCe 150 EDC GPF heeft een vermogen van 150 pk (110 kW). Het maximumkoppel bedraagt 250 Nm bij 1.700 t/min en de CO2-uitstoot is 125 g/km (NEDC 2.0). Deze variant is uitsluitend leverbaar in combinatie met een automatische EDC-versnellingsbak met dubbele koppeling. De Renault Captur TCe 150 GPF EDC is leverbaar in de uitvoering Intens voor prijzen vanaf € 28.090 en in de uitvoering Initiale Paris voor prijzen vanaf € 31.290. Er is al een Renault Captur vanaf € 20.190.

De nieuwe krachtbronnen zijn voorzien van de nieuwste innovaties van de Alliantie, zoals de speciale cilindercoatingtechniek 'Mirror Bore Coating', wat zorgt voor extra efficiency door minder inwendige wrijving en geoptimaliseerde warmtegeleiding. Andere technologieën zijn directe brandstofinjectie met een inspuitdruk tot 250 bar en een speciaal ontwerp van de verbrandingskamer om het lucht-brandstofmengsel te optimaliseren. Dubbele Variable Valve Timing varieert de timing van de in- en uitlaatkleppen op basis van het rijgedrag. Dit belooft meer rijplezier dankzij een hoger koppel bij lagere toeren en een constante koppelafgifte bij hogere toeren.