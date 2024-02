De vraag naar compacte en voordelige elektrische auto's is groot. De winst op zulke auto's is juist klein en dat stelt autofabrikanten voor een uitdaging. Renault lost dit op door met de "5" twee modellen te vervangen: de Twingo en de Zoë. En door te kiezen voor retro-vormgeving ziet de 5 er in de eenvoudigste uitvoering al leuk uit. In de meest exclusieve versies oefent het model zelfs een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op menig autoliefhebber. Op die manier bereikt Renault zowel kopers die elektrisch willen rijden uit idealisme of voor financieel voordeel, alsmede liefhebbers die de 5 kiezen om het imago.

Platform

Om de nieuwe generatie van de 5 te ontwikkelen koos Renault voor een bijzondere aanpak. In de regel wordt uitgegaan van een bestaand platform en daar wordt een koetswerk op gebouwd. Voor de 5 koos Renault de omgekeerde weg: de vormgevers tekenden eerst hun ideale herinterpretatie van de klassieke Renault 5, vervolgens is een platform ontworpen dat daarbij past. Bij dit zogenaamde "AmpR" platform maken de batterijen deel uit van de dragende constructie en dat zorgt voor extra veiligheid (kreukelzone, stevigheid), extra wendbaarheid (ruimte voor insturende voorwielen) en extra binnenruimte. Als de 5 een auto met verbrandingsmotor zou zijn geweest, zou de auto in alle richtingen een stuk groter zijn.

Zowel van binnen als van buiten zijn er vele hints naar de klassieke Renault 5 te vinden. Dat zit niet alleen in de basisvorm van het koetswerk, maar ook in kleine zaken zoals het patroon van de achterlichten. Daarin zijn de luchtroosters van weleer te herkennen, die dankzij hun bijzondere vorm dit keer bijdragen aan de stroomlijn. De openingen boven de voorste kentekenplaat en de breedstralers zijn allemaal gebaseerd op de klassieke 5. Wat op een luchtinlaat op de motorkap lijkt, is in feite een indicator die de voortgang toont tijdens het opladen.

Ruimte

Binnenin is er misschien nog wel meer retro-stijl dan buiten. De sfeer in het interieur is onmiskenbaar Frans met een "plat" dashboard waarop de diverse bedieningselementen staan. De bergruimte in de cabine is gering. Het dashboardkastje is zeer klein en de deurvakken zijn zo ondiep, dat spullen er gemakkelijk uitvallen bij het openen en sluiten van de portieren.

„de nieuwe Renault 5 is een product dat beantwoordt aan een vraag en dat ook nog eens doet in stijl“

De stoelen zijn meer geïnspireerd op de Renault 5 Turbo dan op die van doorsnee versies. Voor Franse begrippen zijn ze namelijk zeer stevig. Tijdens het proefzitten in de studio valt op dat de voorruit laag is, waardoor langere bestuurders als vanzelf iets "gebocheld" gaan zitten om te voorkomen dat ze tegen de zonnekleppen aankijken. Dit is meteen gemeld aan Renault en men geeft aan te proberen om de hoogteverstelling aan te passen voordat de productie op gang komt. Gezien de afmetingen van de auto zal het niet als een verrassing komen dat de beenruimte achterin gering is. Omdat de motor, aandrijving en omvormer allemaal voorin zitten, is de bagageruimte fors (326 liter).

Uitrusting

Op het dashboard staan twee beeldschermen, die van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard lopen en één geheel lijken te vormen. Een beeldscherm biedt de mogelijkheid om gegevens op verschillende manieren te tonen en Renault maakt daar optimaal gebruik van door de bestuurder de keuze te geven uit diverse lay-outs. De vormgeving is steeds een geslaagde mix van moderne ergonomie met retro-elementen.

Dat geldt ook voor "Reno": de slimme assistent. Deze heeft de vorm van een Renault-logo, met daarbinnen een vrolijk gezicht. Reno danst soepel over het beeldscherm wanneer de bestuurder communiceert en haalt informatie uit drie bronnen. Eenvoudige vragen, over bijvoorbeeld de instellingen van de auto, handelt Reno zelf af. Voor navigatie wordt Google geraadpleegd. Vragen die intelligentie vereisen worden doorgestuurd naar ChatGPT (een 5 jarig contract is inbegrepen bij de auto, daarna moet jaarlijks voor een abonnement worden betaald). Wie bezorgd is om de privacy (Google slaat alles op, ChatGPT gebruikt alles als trainingsdata) kan alles uitschakelen en terugvallen op de eigen smartphone met Apple CarPlay of Android Auto.

Elektrische auto

Het doel van de nieuwe Renault 5 is om elektrisch rijden bereikbaar te maken voor een grotere doelgroep. Daarom is de 5 leverbaar met verschillende batterijen en motoren. De basisversie heeft een accu met een capaciteit van 40 kWh, waarmee de actieradius 300 km bedraagt. Deze versie is gericht op kopers die thuis kunnen opladen en/of vooral korte ritjes maken. Voor wie op straat laadt en niet iedere dag kan of wil bijladen, is er een versie met een 52 kWh batterij en dan is het bereik 400 km.

Om de prijs bescheiden te houden is publiek laden mogelijk met een snelheid van 11 kW. Snelladen kan met 80 kW of 100 kW (afhankelijk van de gekozen motor). Dat zijn bepaald geen recordsnelheden, maar gezien de batterijcapaciteit is het een prima balans tussen prijs en laadsnelheid. Door in het navigatiesysteem een snellader als bestemming in te geven, wordt de batterij voorverwarmd om de beloofde maximale laadsnelheid daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Heel jammer: de laadaansluiting zit links voor. Dat betekent dat de bestuurder welhaast verplicht is om vooruit in te parkeren bij haakse vakken (grotere draaicirkel, minder overzicht bij uitparkeren). Wanneer de auto langs de straat is geparkeerd, bestaat het risico dat andere auto's of fietsers de laadpoort beschadigen.

De elektromotor en de aansturende elektronica zijn afkomstig uit de Renault Megane Electric, waarbij de 5 de keuze biedt uit een 95 pk, 120 pk en 150 pk sterke elektromotor. Net als bij de Megane wordt de "automaat" bediend met een hendel aan het stuurwiel. Alhoewel dat handig lijkt, zitten er zoveel hendels aan het stuurwiel, dat dit in de praktijk de nodige verwarring oplevert. Het is mogelijk om energie terug te winnen bij het loslaten van het stroompedaal, maar dit effect is net niet sterk genoeg om rijden met één pedaal mogelijk te maken.

Rijeigenschappen

Middels "Multi Sense" kan de bestuurder kiezen uit een economisch, gewoon of sportief karakter. Volgens Renault zorgen de ongebruikelijk grote wielen (18 inch is standaard), het lage zwaartepunt, het relatief lage gewicht en de hoge koppel van de motor voor een levendig karakter dat doet denken aan de originele Renault 5. Of dat ook echt zo is, moet blijken in de herfst van 2024. Dan is de auto volop in productie en wordt de eerste proefrit verwacht.

Conclusie

In de jaren '70 was de Renault 5 de juiste auto op de juiste tijd. Afgaande op een eerste kennismaking in een fotostudio (dus zonder proefrit) lijkt dat nu weer het geval. Destijds maakte de Renault 5 mobiliteit bereikbaar voor een grote groep automobilisten dankzij de lage prijs in combinatie met goede rijeigenschappen en een sympathieke uitstraling. De nieuwe Renault 5 doet dat nu voor elektrische mobiliteit, want deze volledig elektrische auto is voordeliger dan een hybride.

Maar, de nieuwe Renault 5 is veel meer dan alleen een goedkope elektrische auto! Dankzij het retro-ontwerp spreekt de 5 ook autoliefhebbers aan. Voor hen zijn er uitvoeringen met een groter bereik, sterkere motoren en een speciale aankleding. Op die manier spreekt Renault een nog grotere doelgroep aan, waarmee de volumes groter zijn en de prijs daalt.

Kortom: de nieuwe Renault 5 is een product dat beantwoordt aan een vraag en dat ook nog eens doet in stijl. Daarmee heeft de nieuwe Renault 5 alles in zich om net zo'n icoon te worden als het origineel.