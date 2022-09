Renault toont R5 Turbo 3E

De Renault R5 TURBO 3E is een volledig elektrische auto. De auto is een eerbetoon aan de legendarische Renault 5, in het bijzonder aan de meest sportieve versies: de Renault 5 Turbo en Turbo 2. Om die reden heeft deze showauto de logisch verklaarbare naam R5 TURBO 3E gekregen, waarbij de letter 'E' doelt op de elektrische aandrijflijn.

De R5 TURBO 3E is een volgend voorbeeld, naast de Renault 5 Protoype, van een elektrische wedergeboorte van een van de meest iconische modellen van Renault die in de loop van 2024 op de markt komt. Renault elektrificeert zijn verleden zodat het zich beter kan voorbereiden op een volledig elektrische toekomst in Europa in 2030.

Prestaties

De Renault R5 TURBO 3E is ontworpen voor prestaties en circuits, een pure drifter, volledig elektrisch en met achterwielaandrijving. Net als de Renault 5 Turbo en Turbo 2 is het strikt een tweezitter. Nu ligt er achterin echter een volledig elektrische aandrijflijn, bestaande uit twee elektromotoren. Elk achterwiel heeft zijn eigen elektromotor. Het accupakket is centraal in de bodemsectie van de auto geplaatst.

De R5 TURBO 3E is gebouwd op een buizenchassis, beschermd door een vlakke bodemplaat en afgeschermd door rolbeugels die zijn goedgekeurd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De aandrijflijn heeft een systeemvermogen van 280 kW (380 pk) en een direct beschikbaar koppel van 700 Nm.

De prestaties: van 0 naar 100 km/u accelereren kost 3,5 seconden (3,9 seconden in Drift-modus) en de topsnelheid bedraagt 200 km/u. Het accupakket heeft een capaciteit van 42 kWh, voldoende om meerdere ronden te rijden op een circuit. In Drift-modus heeft de auto een stuurhoek van meer dan 50 graden, zodat het gemakkelijker is om obstakels te ontwijken.

Om alle actie vast te leggen beschikt de R5 TURBO 3E over in totaal tien montagebeugels voor camera's binnen en buiten, onder meer in de sleuven van de koplampen en voor de buitenspiegels: de perfecte filmhoeken om de beste drifts op beeld vast te leggen.