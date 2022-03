Renault 5 viert 50e verjaardag op Retromobile

4 maart 2022 | In 2022 viert Renault 5 zijn 50e verjaardag. Een eerbiedwaardige leeftijd en toch staat Renault 5 meer dan ooit in de kijker met zijn aanstaande wedergeboorte, voorzien voor 2024. Als uithangbord van de popcultuur wist hij in verscheidene landen meer dan 5,5 miljoen eigenaars te overtuigen. Van 16 tot 20 maart 2022 zal Renault er opnieuw bij zijn op de 46e editie van het salon RĂ©tromobile in Parijs, met een stand gewijd aan de iconische Renault 5. 12 van de mooiste historische versies van het model worden tentoongesteld aan de zijde van Renault 5 Prototype.

"We zijn blij dat we de 50e verjaardag van de iconische Renault 5 kunnen vieren met gepassioneerde fans, journalisten, partners en clubs op het salon Rétromobile, een van de bekendste oude autosalons van Europa. Op de Renault-stand kunnen bezoekers de geschiedenis van het model herontdekken en een voorproefje krijgen van de toekomst van het merk met Renault 5 Prototype", verklaarde Hugues Portron, Directeur van Renault Classic.

De stand van het merk op Rétromobile is een echte ode aan Renault 5. De vorm van de 820 m² grote stand is gebaseerd op het logo dat werd gecreëerd ter gelegenheid van de 50e verjaardag. Met de 12 historische modellen uit de Renault Classic-collectie wordt het nummer vijftig gevormd. Doorheen de opstelling in de vorm van een 5 kunnen bezoekers de geschiedenis van Renault 5 volgen, vanaf de lancering van de eerste modellen die in 1972 van de productieband rolden tot aan zijn waardige opvolger, de Supercinq. Vlak ernaast zetten de auto's die de 0 vormen, het brede gamma 'pop'-kleuren van Renault 5 in de kijker. De auto van de popcultuur, een meisje uit mei 1968 en non-conformistisch.

Last but not least zullen de raceversies ook een plaats op de stand krijgen als modellen die hebben bijgedragen tot de mythe, naast de Renault 5 Prototype. Op de stand wordt tot slot de befaamde Renault Estafette voorgesteld, waarna bezoekers diverse artikelen kunnen ontdekken en kopen van de nieuwe lijn afgeleide producten, die speciaal voor de 50e verjaardag van Renault 5 werd gecreëerd.

Op de Renault-stand in de vorm van het cijfer 50 kunnen bezoekers 12 historische modellen ontdekken:

Renault 5 TL, oranje

Renault 5 TL, groen

Renault 5 L, geel

Renault 5 Superproduction

Renault 5 Alpine

Renault 5 Le Car Van

Renault 5 Turbo

Renault 5 GTL

Renault 5 elektrisch

Renault 5 Politie

Renault Supercinq GT Turbo

Renault Supercinq Baccara

Vlak ernaast laat Renault 5 Prototype de toekomst van het merk zien aan bezoekers. De 46e editie van Rétromobile vindt plaats van 16 tot 20 maart 2022 in het Parc des Expositions van Porte de Versailles in Parijs. De Renault-stand bevindt zich in hal 7.3.

