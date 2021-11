Renault AIR4

26 november 2021 | Om de festiviteiten rond de zestigste verjaardag van de 4L in stijl af te sluiten, werkte het merk samen met designhub TheArsenale om een futuristische show-car te creeren, een nieuwe interpretatie van het iconische model.

In 2021 vieren we de zestigste verjaardag van Renault 4L, een echt succesverhaal, waarvan over een periode van ruim dertig jaar meer dan acht miljoen exemplaren werden verkocht in meer dan honderd landen. Renault 4L is veel meerdan een auto, hij is een echt icoon. Om zijn zestigste verjaardag te vieren, heeft Renault het hele jaar door verschillende initiatieven genomen. Om het feestjaar in stijl af te sluiten, besloot het merk in samenwerking met designcentrum TheArsenale een show-car te creeren met een futuristische en unieke R4L-herinterpretatie.

De originele Renault 4 was een eenvoudige en veelzijdige auto, die gebouwd werd tussen 1961 en 1992. Een 'blue-jean-auto', zoals Pierre Dreyfus, voormalig bestuurder van Renault Group, hem omschreef. Hij groeide uit tot een waar icoon ten dienste van gezinnen, professionals, maar ook van de rijkswacht en La Poste, en hielp verschillende generaties van jonge bestuurders om zich op de weg te begeven. Zijn waarden en kwaliteiten overtuigden TheArsenale om samen te werken met Renault om de R4L opnieuw uit te vinden en hem de onzichtbare snelwegen boven ons hoofd te laten gebruiken.

Voor dit unieke project werkte Renault samen met TheArsenale en het resultaat is ongezien. AIR4 profileert zich als een beeld van onafhankelijkheid en vrijheid en biedt een oplossing voor de verkeersproblemen en het dreigende verkeersinfarct door de vrije ruimte in de hemel te benutten. Zo claimt AIR4 de lucht als weg van de toekomst.

Qua design is de AIR4 een herinterpretatie van het retro-icoon door TheArsenale en breekt hij met de stijlconventies van moderne auto's. De auto, die volledig is ontworpen in koolstofvezel, behoudt dezelfde lijnen en volumes als de originele 4L en vult ze aan met nieuwe dynamische capaciteiten. De stijfheid werd volledig herzien met het oog op nieuwe concepten zoals druk en opstijgen, waarvoor uren aan berekeningen en tests nodig waren. Dankzij generatieve designtechnieken en artificiлle intelligentie konden de ingenieurs van TheArsenale verschillende terabytes aan data testen om de ideeлn van de ontwerpers te verbeteren en te verfijnen, nog voor de eerste tests in de echte wereld van start gingen.

De AIR4 heeft geen wielen nodig om zich te verplaatsen. Hij gebruikt vier dubbele propellers, een op elke hoek van het voertuig. Het chassis wordt in het midden van het frame geplaatst en de bestuurder kan plaatsnemen in het utilitaire interieur, door het hertekende chassis van Renault 4, dat aan de voorkant is bevestigd, op te tillen.

Technisch gesproken, wordt AIR4 gevoed door lithium-polymeerbatterijen van 22.000 ampere-uur, die een totaal vermogen van bijna 90.000 mAh genereren. Het voertuig haalt een horizontale maximumsnelheid van 26 m/s, een hellingsgraad van 45° tijdens de vlucht en een maximale hellingsgraad tot 70°. Het kan tot 700 meter hoog vliegen met een opstijgsnelheid van 14 m/s, die om veiligheidsredenen echter is beperkt tot 4 m/s. De landingssnelheid bedraagt 3 m/s. Tot slot biedt AIR4 een maximale vectordruk van 380 kg, hetzij 95 kg per schroef.

AIR4 werd volledig bedacht, ontworpen, ontwikkeld en geassembleerd in het hart van het eerste Europese technologiepark van Sophia Antipolis aan de CÑ"te d'Azur (Frankrijk).

Na zijn digitale voorstelling vandaag, 26 november, wordt AIR4 vanaf volgende maandag en tot het einde van het jaar aan het publiek tentoongesteld in hartje Parijs, in het Renault-atelier op de Champs Elysees, naast andere historische versies van de Renault 4. Begin 2022 komt de AIR4 aan op Amerikaanse bodem, waar hij achtereenvolgens Miami en New York aandoet, gevolgd door een uitstapje naar Macau.

