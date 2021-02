Renault 4

Renault 4 bestaat 60 jaar

5 februari 2021 | Renault viert dit jaar de zestigste verjaardag van de Renault 4L. Het zeer succesvolle model, waarvan meer dan 8 miljoen exemplaren zijn verkocht in ruim honderd landen, is meer dan alleen een auto. Het is een regelrecht icoon.Ondanks de onzekere situatie van het Covid-coronavirus, gaan de geplande feestelijkheden rondom de verjaardag van de Renault 4L door, omdat deze voornamelijk op social media worden gevierd.

