Porsche Panamera nu ook als Turbo S E-Hybrid

26 september 2017 | Porsche breidt het hybride-aanbod uit met de Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. In het topmodel van de reeks werkt een 4,0-liter V8 samen met een elektromotor. Het resultaat is een systeemvermogen van 500 kW / 680 pk. Al net boven stationair toerental is 850 Nm aan trekkracht beschikbaar. De acceleratie van 0 naar 100 km/h duurt 3,4 seconden en de topsnelheid bedraagt 310 km/h. Daarbij komt het gemiddelde verbruik volgens de NEDC uit op 3,0 l/100 km. De Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo kan over een afstand van 49 km volledig elektrisch en dus emissievrij rijden.

De booststrategie van de vierwielaangedreven Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo is afkomstig van de Porsche 918 Spyder. Al vanaf 1.400 tpm zorgen de V8 bi-turbo (404 kW / 550 pk) en de elektromotor (100 kW / 136 pk) voor een maximaal koppel van 850 Nm. De ontkoppelaar in de hybridemodule wordt elektromechanisch bediend door een ECA (electric clutch actuator). De snel schakelende 8-traps PDK brengt de aandrijfkracht over op het adaptieve vierwielaandrijvingssysteem Porsche Traction Management (PTM), dat standaard is. Dankzij de E-Performance aandrijving duurt de sprint van 0 naar 100 km/h 3,4 seconden en die van 0 naar 200 km/h 11,9 s. De topsnelheid bedraagt 310 km/h. De Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo combineert dit met een hoge mate van efficiency. Volgens de NEDC (New European Driving Cycle) komt het gemiddelde brandstofverbruik uit op 3,0 l/100 km en het stroomverbruik op 17,6 kWh/km. De elektrische actieradius bedraagt 49 km (maximale snelheid 140 km/h). De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 14,1 kWh en is afhankelijk van de gebruikte lader binnen 2,4 tot 6 uur volledig op te laden.

De Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo heeft alle innovaties van de tweede generatie Panamera aan boord. Zo beschikt hij over de digitale Porsche Advanced Cockpit, assistentiesystemen zoals Porsche InnoDrive inclusief adaptieve cruise control en de optionele achterasbesturing. De in dit segment unieke adaptieve achterspoiler is standaard. Afhankelijk van de rijomstandigheden en de gekozen rijmodus kiest hij één van de drie posities en genereert hij tot 50 kg extra downforce. Bij snelheden tot 170 km/h blijft de spoiler, die deel uitmaakt van Porsche Active Aerodynamics (PAA), in de uitgangspositie met een hoek van -7 graden en volgt daarmee de daklijn. Bij snelheden vanaf 170 km/h neemt de spoiler automatisch de Performance-positie in. Met een hoek van +1 graad zorgt hij voor extra stabiliteit en bochtdynamiek. In de rijmodi Sport en Sport Plus neemt de spoiler al vanaf 90 km/h deze positie in. Bij snelheden boven 90 km/h met geopend panoramadak schuift de spoiler uit tot een hoek van +26 graden. Zo compenseert hij de turbulentie die ontstaat bij het rijden met open dak.

Het design van de Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo is zowel avantgardistisch als praktisch. Vergeleken met de Panamera sportlimousine is de daklijn hoger. Dit zorgt voor een betere in- en uitstap en voor duidelijk meer hoofdruimte. Achterin beschikt de Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo over twee zitplaatsen met de vorm van aparte stoelen met daartussen een extra zitplaats. Als optie zijn twee individuele, elektrisch verstelbare stoelen achterin leverbaar. De grote achterklep is elektrisch te bedienen en de laaddrempel heeft een hoogte van 628 mm. Tot aan de bovenkant van de achterste rugleuningen heeft de Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo een kofferruimte met een inhoud van 425 liter. De achterbank met elektrische ontgrendeling vanuit de bagageruimte is in drie delen (40:20:40) neer te klappen. Dan is een laadvolume van 1.295 liter beschikbaar.

Standaard beschikt de nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo onder meer over Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) inclusief Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) sperdifferentieel achter, Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), 21-inch lichtmetalen velgen in 911 Turbo design, stuurbekrachtiging Plus, het Sport Chrono pakket en een extra klimaatsysteem waarmee de auto bij stilstand is te koelen of te verwarmen. Zoals alle Panamera's met een vermogen vanaf 324 kW/440 pk beschikt ook de Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo standaard over de adaptieve driekamer-luchtvering inclusief Porsche Active Suspension Management (PASM). Dat betekent dat de bestuurder kan kiezen uit een brede range, van hoogwaardig comfort tot pure dynamiek.

De Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo is nu te bestellen voor een consumentenadviesprijs van € 202.400. De auto wordt eind november 2017 in de Nederlandse showrooms verwacht.