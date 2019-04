Porsche Panamera bestaat 10 jaar

25 april 2019 | Met de introductie van de Panamera maakte Porsche tien jaar geleden zijn entree in een nieuw marktsegment. De Gran Turismo, die in april 2009 op de markt kwam, bracht twee werelden samen: de prestaties van een sportwagen en de luxe en veelzijdigheid van een limousine. Oorspronkelijk dacht Porsche aan een jaarproductie van 20.000 exemplaren. Met inmiddels ruim 235.000 afgeleverde Panamera modellen werd die verwachting overtroffen.

De Panamera was vanaf het begin een technologieplatform. Veel innovaties uit de Gran Turismo hebben ook hun weg naar andere modellen van het merk gevonden. Daarmee heeft de Panamera een bepalende rol gespeeld in de laatste tien jaar van het merk. Met krachtige plug-in hybride versies is de Panamera een voortrekker op het gebied van e-mobility bij Porsche.

Het idee van een Porsche voor vier kreeg voor het eerst vorm in de jaren '50 van de vorige eeuw. Toen ontwikkelde Porsche het Type 530, een vierzitter op basis van de 356. Ook kwam er een prototype van een vierzitter op basis van de 911 en in de jaren '80 volgden verlengde versies van de 928. Eén ervan werd door Ferry Porsche zelf gebruikt. In 1989 verscheen Type 989: een studie van een vierdeurs coupé met voorin geplaatste V8 en twee volwaardige zitplaatsen achterin. Diverse designelementen van dit prototype vonden hun weg naar de 993-generatie van de 911. Om economische redenen stopte de ontwikkeling van de 989 in 1992.

Na uitgebreide markt- en concurrentiestudies besloot Porsche aan het begin van de 21e eeuw om een vierdeurs model te ontwikkelen. De drijvende kracht daarachter was de toenmalige CEO Wendelin Wiedeking. Op de lijst van eisen stonden een hoge mate van rijdynamiek, veel ruimte en de typische Porsche uitstraling. In het designproces werden drie voorstellen gepresenteerd: Mirage, Meteor en Phantom, vierzitters met een aflopende daklijn en een grote achterklep. Het productiemodel leek het meest op de gespierde Mirage, maar droeg ook elementen van de andere concepten in zich. Daarom koos Porsche tevens voor een nieuwe naam: Panamera, gebaseerd op de Mexicaanse Carrera Panamericana-race.

De Panamera beleefde op 19 april 2009 zijn wereldpremière in Shanghai. De intern G1 genoemde Porsche viel direct op door een unieke combinatie van sportiviteit en comfort en door vele innovaties. Zo was de Panamera de eerste in zijn klasse met een start-stop systeem.

De Panamera Turbo kreeg een luchtveringssysteem en een uitschuifbare achterspoiler met meervoudige verstelmogelijkheden. Met zijn nieuwe weergave- en bedieningsconcept zette de Panamera ook de toon voor andere Porsche modellen. De Panamera range groeide snel. Er waren benzine-, diesel en hybride-modellen, er was keuze uit achter- en vierwielaandrijving en de vermogens varieerden van 184 kW / 250 pk tot 404 kW / 550 pk. In het begin was een handgeschakelde versnellingsbak leverbaar, maar de meeste klanten kozen voor de PDK of de achttraps automaat (diesel- en hybride-modellen). In 2013 kreeg de Panamera een facelift en kwam de Panamera Executive met verlengde wielbasis op de markt. Tegelijkertijd werden de motoren nog krachtiger (max. 418 kW / 570 pk).

De ontwikkeling van de tweede generatie Panamera (G2) was er één op meer sporen. Naast de Gran Turismo met standaard- en een verlengde wielbasis, ontwikkelde Porsche op dezelfde basis ook een avantgardistische gelijnde en zeer veelzijdige Sport Turismo. In 2012 onthulde Porsche de Concept Sport Turismo. De voorbode voor de tweede, huidige, generatie Panamera die op 28 juni 2016 zijn officiële wereldpremière beleefde. De 'G2' is nog sportiever dan zijn voorganger, maar dan wel met hetzelfde ruimteaanbod. Blikvangers in het ontwerp zijn de scherper aflopende daklijn en de horizontale achterlichten over de breedte van de auto. Ook het nieuwe digitale dashboard en bedieningsconcept springen in het oog. Dankzij geavanceerde ondersteltechnologieën zoals driekamer luchtvering, achterwielbesturing en het PDCC Sport elektromechanische rolstabiliteitssysteem is de Panamera net zo thuis op het circuit als op de weg. Met een standaard Panamera Turbo zette Porsche fabriekscoureur Lars Kern bijvoorbeeld een rondetijd van 7,38 minuten neer op de Nordschleife van de Nürburgring. Het vermogensspectrum van de huidige Panamera-reeks varieert van 242 kW/ 330 pk tot 499 kW / 680 pk en alle modellen hebben standaard een 8-traps PDK.

In 2011 baande Porsche de weg voor e-mobility met de Panamera S-Hybrid, de eerste full hybride in het luxe segment. Ondanks een vermogen van 279 kW / 380 pk was de Panamera S Hybrid de zuinigste Porsche. Twee jaar later volgde de Panamera S E-Hybrid, de eerste plug- in hybride met 305 kW / 416 pk en een elektrische range van 36 km. Voor de G2 werd het hybride-aanbod verder uitgebreid. De huidige Panamera 4 E-Hybrid (339 kW / 462 pk) en Turbo S E-Hybrid (499 kW / 680 pk) beschikken over de boost-strategie van de 918 Spyder waardoor ze nog hogere prestaties leveren in combinatie met maximale efficiency. Dat spreekt aan: inmiddels is 67% van alle in Europa geleverde Panamera modellen een hybride.