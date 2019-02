Volgende generatie Porsche Macan wordt elektrisch

26 februari 2019 | Porsche brengt elektrische mobiliteit naar Leipzig: de Raad van Toezicht van Porsche AG heeft besloten dat de volgende generatie van de Macan een volledig elektrische modelreeks wordt. De productie van Porsche's eerste volledig elektrische SUV gaat aan het begin van het volgend decennium van start. Met deze ontwikkeling breidt Porsche zijn activiteiten op het gebied van elektrische mobiliteit verder uit. Porsche's eerste volledig elektrische sportwagen Taycan gaat eind 2019 in productie. Kort daarna volgt de Taycan Cross Turismo.

"Elektrische mobiliteit en Porsche gaan hand in hand. Niet alleen vanwege de efficiënte benadering, maar vooral vanwege het sportieve karakter," zegt Oliver Blume, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Porsche AG. "Tot 2022 investeren we meer dan 6 miljard euro in elektrische mobiliteit, en in 2025 heeft 50 procent van alle nieuwe Porsche-modellen elektrische aandrijving. De komende jaren focussen we ons op de mix van nog verder doorontwikkelde benzinemotoren, plug-in hybrides en volledig elektrisch aangedreven sportwagens. Ons doel is om op technologisch gebied een pioniersrol te bekleden. Daarom blijven we het bedrijf consequent afstemmen op de mobiliteit van de toekomst."

Het besluit om de volgende generatie van de Macan in Leipzig te gaan bouwen werd in juli 2018 genomen. Met deze investering in elektrische mobiliteit wordt in Leipzig de mogelijkheid gecreëerd om op de bestaande productielijn elektrische voertuigen te gaan bouwen. De volgende generatie Macan vormt het startschot voor verdere elektrificatie. Net als de Taycan krijgt de compacte SUV 800-volttechnologie en is de auto gebaseerd op de Porsche PPE-architectuur (Premium Platform Electric), die in samenwerking met Audi is ontwikkeld. Met een verder verbeterde flexibiliteit en efficiency wordt de toekomst van de fabriek in Leipzig bezegeld.

In 2002 ging bij Porsche Leipzig GmbH de productie van de Cayenne van start met 259 werknemers. Sindsdien is de fabriek voortdurend doorontwikkeld om uit te groeien tot een van de meest geavanceerde en duurzame productiefaciliteiten in de auto-industrie. In 2011 bracht de ontwikkeling van de Macan grote veranderingen met zich mee: de faciliteit in Leipzig groeide uit tot een volledige fabriek, met een eigen perserij, bodyshop en lakstraat. In februari 2014 werden van de compacte SUV 40.000 exemplaren op jaarbasis gepland. Tegenwoordig zijn dit meer dan 90.000 auto's per jaar voor alle wereldmarkten. Twee jaar geleden is de tot dusverre laatste uitbreidingsfase van start gegaan en kan ook de Panamera volledig in Leipzig worden gebouwd. In totaal werken nu meer dan 4000 mensen in de fabriek. Sinds de openingsceremonie in februari 2000 heeft Porsche meer dan 1,3 miljard euro in de ontwikkeling van Leipzig geïnvesteerd.