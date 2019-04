Porsche toont nieuwe 911 Speedster

17 april 2019 | Porsche vierde vorig jaar zijn 70ste verjaardag door twee conceptmodellen van de 911 Speedster te tonen. De productieversie beleeft nu zijn première in New York. De 911 Speedster is uitgevoerd met een atmosferische 4,0-liter zescilinder die met een bereik van 9.000 toeren ook wordt toegepast in de huidige 911 GT3 en 911 GT3 RS. De 911 Speedster levert 375 kW / 510 pk en 470 Nm vergezeld door een zeer sportief geluid dat is geïnspireerd op de racerij. De gasklephuizen zijn exclusief voor de 911 Speedster verbeterd en maken de gasrespons, net als in de GT3 R racewagen, nog feller. Om de rijervaring zo intens mogelijk te maken, is de 911 Speedster verkrijgbaar met een handgeschakelde GT-sport zesversnellingsbak. Van 0 naar 100 km/u kost 4,0 seconden, terwijl de topsnelheid 309 km/u bedraagt. Halverwege 2019 wordt het nieuwe model, met een beperkte oplage van 1.948 eenheden wereldwijd, bij de Nederlandse Porsche Centra verwacht.

Dit is de eerste 911 Speedster die is ontwikkeld door Porsche Motorsport, maar de auto is direct herkenbaar als een Speedster. De laag uitgesneden voorruit en zijruiten zijn, net als de handbediende lichtgewicht stoffen kap, karakteristiek voor een Speedster-model. De twee streamliners, bovenaan in het midden op de achterklep, zijn uitgevoerd in koolstofvezel en vormen een ander herkenbaar designhoogtepunt in de historie van het model.

Het interieur is gericht op puur rijden en is deels uitgevoerd in koolstofvezel. De lichtgewicht deurpanelen met opbergnetjes en portierlussen benadrukken de toewijding aan gewichtsreductie. Het zwartleren thema binnenin kan worden aangevuld met rode stiksels voor het dashboard en Speedster-aanduidingen in de hoofdsteunen. Deze optie gaat samen met portierlussen in rood, terwijl het GT-sportstuurwiel wordt voorzien van een rode markering op '12 uur'.

Porsche heeft verregaande aanpassingen gedaan om het gewicht van de 911 Speedster zo laag mogelijk te houden. De bagageklep, de voorste spatborden en de motorkap zijn gemaakt van een koolstofvezelcomposietmateriaal, terwijl een lichtgewicht polyurethaan is gebruikt voor zowel de voor- als achterzijde. Het standaard gemonteerde Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) bespaart tot 50 procent op het gewicht van het systeem met conventionele gietijzeren remschijven. De stoffen kap heeft, met uitzondering van de elektrische vergrendeling, geen automatische bediening. Airconditioning maakt geen deel uit van de standaarduitrusting om zo extra gewicht te besparen, maar kan zonder meerkosten worden bijbesteld. Ten slotte bespaart de handgeschakelde zesversnellingsbak zo'n 18 kg ten opzichte van de automatische PDK-transmissie met dubbele koppeling. De focus op de realisatie van een zo laag mogelijk gewicht resulteert in 1.465 kg voor de 911 Speedster.

Het chassis van de Porsche 911 Speedster is afgeleid van de 911 GT3-modellen en heeft een gekalibreerd achterasbesturingssysteem en dynamische motorsteunen voor maximale stabiliteit. De zijdeglans zwarte 20 inch wielen met centrale wielmoer zijn voorzien van Ultra High Performance banden voor maximale grip.

De Porsche Speedster-modellen vinden hun oorsprong in de VS. Speedster-uitvoeringen wisten open rijplezier te combineren met onderscheidend veel rijdynamiek. Het eerste model was de 356 1500 America Roadster met een aluminium carrosserie die met de hand werd vervaardigd. In 2010 waren er in totaal acht verschillende modellen met de naam Speedster gemaakt. De 356 A 1500 Carrera GT Speedster uit 1957 markeert een hoogtepunt in de geschiedenis van het model. De eerste 911 Speedster volgde in 1988. In 2010 verscheen de voorlaatste 911 (997) met de beroemde Speedster-aanduiding in een beperkte oplage van 356 stuks.