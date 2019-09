Porsche Taycan beleeft wereldpremiere

4 september 2019 | Met een gelijktijdige presentatie op drie continenten heeft Porsche de Taycan, zijn eerste volledig elektrisch aangedreven sportwagen, onthuld. De Taycan, een elektrisch aangedreven vierdeurs sportwagen, brengt typische Porsche-prestaties samen met connectiviteit en gebruiksgemak voor alledag. De eerste modellen in de nieuwe range zijn de Taycan Turbo en de Taycan Turbo S. Zij zijn de vaandeldragers van Porsche E-Performance en behoren tot de krachtigste modellen binnen de huidige productrange van Porsche. Later volgen ook minder krachtige uitvoeringen van de vierwielaangedreven Taycan. Eind volgend jaar breidt Porsche het gamma van volledig elektrisch aangedreven modellen uit met de Taycan Cross Turismo. Tot 2022 investeert Porsche meer dan 6 miljard euro in elektromobiliteit.

De Taycan Turbo S genereert in combinatie met Launch Control maximaal 560 kW (761 pk) aan overboost-vermogen en de Taycan Turbo maximaal 500 kW (680 pk). De Taycan Turbo S accelereert in 2,8 seconden van 0-100 km/u, de Taycan Turbo voltooit die sprint in 3,2 seconden. Beide vierwielaangedreven modellen hebben een topsnelheid van 260 km/u. De actieradius (WLTP) voor de Taycan Turbo S bedraagt 412 kilometer en voor de Taycan Turbo 450 kilometer.

De Taycan is de eerste elektrisch aangedreven productieauto met een systeemvoltage van 800 Volt in plaats van 400 Volt. Dat heeft belangrijke praktische voordelen. Zo is het batterijpakket van de Taycan hiermee bij een gelijkstroom-snellader (DC) in slechts vijf minuten voldoende op te laden voor 100 kilometer extra actieradius (WLTP). De laadtijd van 5 naar 80 procent bedraagt onder ideale omstandigheden 22,5 minuten. Het maximale laadvermogen is 270 kW. De totale capaciteit van de Performance Battery Plus bedraagt 93,4 kWh. Thuisladen kan met een maximale capaciteit van 11 kW (wisselstroom/AC).

Met zijn heldere, pure design markeert de Taycan ook optisch de start van een nieuw tijdperk. Tegelijkertijd is hij onmiskenbaar een Porsche. Zijn front is laag en breed. Ook de sterk gewelfde wielkasten springen in het oog. In het zijaanzicht vallen de aflopende daklijn en geprononceerde zijkanten op. Het gestroomlijnde passagierscompartiment, de vloeiende C-stijl en de krachtige schouderlijn dragen bij aan de typische Porsche-look. In de doorlopende lichtstrip aan de achterzijde is het Porsche-logo in glasoptiek geïntegreerd. De gunstige stroomlijn, een Cw-waarde van slechts 0.22, levert een belangrijke bijdrage aan een laag energieverbruik en daarmee aan het maximaliseren van de actieradius.

Ook het cockpitdesign met een heldere indeling en een compleet nieuwe architectuur ademt een nieuw tijdperk. Het vrijstaande, gebogen instrumentenpaneel vormt het hoogste punt op het dashboard en legt daarmee de focus op de bestuurder. Het centrale, 10,9 inch Porsche Communication Management (PCM) scherm en het optionele bijrijdersdisplay komen samen in een glazen beeldschermband met black panel-look. Alle bedieningsoppervlakken zijn speciaal voor de Taycan nieuw ontworpen. Het aantal klassieke knoppen en schakelaars is sterk teruggebracht. In plaats daarvan is de bediening slim en intuïtief dankzij touch en voice control functies. Zo is de Taycan te bedienen met het commando 'Hey Porsche'.

In de Taycan biedt Porsche voor het eerst een compleet ledervrij interieur aan. Een interieur dat is opgetrokken uit innovatieve, gerecyclede materialen onderstreept het duurzame concept van de Taycan nogmaals. Uitsparingen in het batterijpakket ter hoogte van de voetenruimte dragen bij aan het comfort achterin en maken de lage daklijn van een sportwagen mogelijk. De Taycan heeft twee bagageruimtes: voorin met een inhoud van 81 liter en achterin met een inhoud van 366 liter.

In de Taycan Turbo en Taycan Turbo S hebben de voor- en de achteras elk een eigen elektromotor en zodoende hebben ze vierwielaandrijving. Zowel de actieradius als het uithoudingsvermogen profiteren van de hoge mate van efficiency van de permanent-synchroon elektromotoren. De elektromotor, transmissie en pulsomvormer zijn samengebracht in een compacte aandrijfmodule. Deze modules hebben de grootste vermogensdichtheid (kW per liter inbouwruimte) van alle elektrische aandrijflijnen die momenteel op de markt zijn. Uniek is de hairpin-wikkeling van de statorspoelen van de elektromotor. Dit maakt het mogelijk om meer koper in de stator te verwerken. Dit leidt tot meer vermogen en koppel bij een gelijke spoelomvang. De 2-traps transmissie op de achteras is een eigen innovatie van Porsche. De eerste versnelling staat garant voor een snelle acceleratie. De tweede versnelling zorgt met een lange overbrengingsverhouding voor optimale efficiency en ruime krachtreserves, ook bij hoge snelheden.

Het onderstel van de Taycan maakt gebruik van een centrale aansturing. Het geïntegreerde Porsche 4D Chassis Control analyseert en synchroniseert alle onderstelsystemen in realtime. Tot deze innovatieve systemen behoren adaptieve luchtvering met drie-kamertechnologie inclusief PASM (Porsche Active Suspension Management), Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) en Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Ook de aansturing van de vierwielaandrijving met twee elektromotoren en het systeem om remenergie terug te winnen zijn uniek. Zo is het maximale terugwinvermogen van 265 kW aanzienlijk hoger dan dat van concurrerende modellen. Praktijktests met de Taycan hebben aangetoond dat circa 90 procent van alle remacties wordt uitgevoerd door de elektromotoren. De mechanische remmen komen hierbij niet in actie.

Net als andere Porsche-modellen biedt de Taycan keuze uit diverse rijmodi. Daar komen speciale settings bij die het mogelijk maken de elektrisch aandrijflijn zo goed mogelijk te benutten. Er is keuze uit de rijmodi Range, Normal, Sport en Sport Plus. Daarnaast is er de Individual-modus waarbij instellingen naar wens kunnen worden geconfigureerd.

De Porsche Taycan Turbo en Taycan Turbo S zijn met onmiddellijke ingang te bestellen en staan vanaf medio januari 2020 bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijs van de Taycan Turbo is € 157.100 en van de Taycan Turbo S € 191.000.