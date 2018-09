Porsche start productie nieuwe Macan

30 augustus 2018 | In Leipzig is de serieproductie van de nieuwe Porsche Macan van start gegaan. De eerste Macan die uit de vernieuwde fabriek kwam, is bedoeld voor een Chinese klant. China is de belangrijkste markt voor Porsche en de Macan is er bijzonder populair. Sinds de marktintroductie in 2014 werden er 100.000 Macans in China afgeleverd. De aanhoudend grote vraag naar de Macan heeft ervoor gezorgd dat het productievolume sneller dan voorheen wordt opgevoerd: per begin september worden per dag al 420 Macans geproduceerd. Daarmee is het productieniveau van zijn voorganger in slechts enkele dagen geƫvenaard.

Om de productie van de Macan mogelijk te maken, werd de Porsche fabriek in Leipzig in 2011 uitgebreid met onder meer een nieuwe plaatwerkerij en lakinstallatie. Bij de ingebruikname van de fabriek was het plan om per jaar 40.000 Macans te produceren. Op dit moment bedraagt de productie 90.000 exemplaren per jaar. Sinds 2014 zijn wereldwijd al 350.000 Macans afgeleverd. De productielijn is voor de hogere productieaantallen aangepast en geoptimaliseerd.

De nieuwe Macan beleefde eind juli zijn wereldpremière in Shanghai. Hij oogt door diverse interieur- en exterieurmodificaties sportiever en moderner. Aan de achterzijde springt een typisch design-kenmerk van Porsche in het oog: de driedimensionale lichtstrip. De nieuwe versie is standaard uitgevoerd met led-verlichting en in het interieur springt het nieuwe 10,9 inch touchscreen van het Porsche Communication Management (PCM) in het oog. Het PCM biedt toegang tot nieuwe digitale functies als intelligent voice control en online navigatie (standaard).

De tweede generatie Macan heeft bovendien nieuw ontworpen ventilatieroosters en een GT-sportstuurwiel, dat lijkt op dat van de 911. Nieuwe comfort-functies zijn de file-assistent, een verwarmde voorruit en een ionisator voor een optimaal interieurklimaat.