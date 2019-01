Porsche onthult nieuwe 911 Cabrio

9 januari 2019 | Zes weken na het debuut van de nieuwe 911 Coupé introduceert Porsche de 911 Cabriolet. Sinds 1982 is de Cabriolet een belangrijk familielid binnen de 911-range. Het nieuwe model beschikt over alle innovaties van de Coupé en zijn softtop opent en sluit nu sneller dankzij een nieuwe hydraulische bediening.

Met een design dat in lijn ligt met dat van de Coupé is ook de nieuwe Cabriolet onmiskenbaar een 911. In de volautomatische softtop is een glazen achterruit geïntegreerd. In het dakmechanisme zijn magnesium elementen verwerkt die voorkomen dat het dak bol gaat staan bij hoge snelheden. Het openen en sluiten van het dak kan bij snelheden tot 50 km/u. Dankzij de nieuwe hydraulische bediening vergt dit proces 12 seconden. Een elektrische bediend windscherm zorgt ervoor dat de wind geen vat krijgt op de nek van bestuurder en passagier.

De nieuwe 911 cabriolet is in eerste instantie leverbaar als achterwielaangedreven Carrera S en als Carrera 4S met vierwielaandrijving. Beide modellen beschikken over de 3,0-liter grote zescilinder bi-turbo boxermotor, die goed is voor een vermogen van 331 kW/450 pk bij 6.500 tpm en een koppel van 530 Nm tussen 2.300-5.000 tpm. Dankzij een verbeterde inspuiting en een nieuwe layout van de turbo's en intercooler is de motor efficiënter. Dankzij deze maatregelen worden de emissies beperkt. De motor is gekoppeld aan de nieuw ontwikkelde achttraps Porsche Doppelkupplung (PDK). De 911 Carrera S Cabriolet accelereert in 3,9 seconden van 0-100 km/u (3,7 seconden met het optionele Sport Chrono Pakket) en haalt een topsnelheid van 306 km/u. De Carrera 4S is goed voor een top van 304 km/u en een sprint in 3,8 seconden van 0-100 km/u (3,6 seconden met het Sport Chrono Pakket).

Mede door de nieuwe motorophanging is de nieuwe 911 Cabriolet nog torsiestijver dan zijn voorganger. Voor het eerst is hij ook leverbaar met het Porsche Active Suspension Management (PASM) sportonderstel. De veren zijn dan korter en stugger en de torsiestabilisatoren nog stijver. Al met al staat de 911 Cabriolet hiermee 10 mm lager.

De nieuwe 911 Cabriolet is breder en gespierder dan zijn voorganger. De wielen met een diameter van 20 inch vóór en 21 inch achter zijn gevat in brede wielkasten. Ook de achterwielaangedreven versies hebben nu de bredere carrosserie van de 4S-uitvoeringen. In het bredere front (+45 mm) zijn traditionele 911-elementen verwerkt, zoals de lange kofferklep met een uitsparing vóór de voorruit. Blikvangers aan de achterzijde zijn de bredere, variabele spoiler en de doorlopende lichtstrip. Afgezien van de voor- en achtersectie is de 911 Cabriolet opgetrokken uit aluminium.

De vorm van het dashboard doet denken aan die van de eerste 911. Ook hier is de toerenteller centraal geplaatst. Aan weerszijden bevinden zich frameloze displays waarop de bestuurder essentiële informatie kan aflezen. Met het 10,9 inch centrale display van het Porsche Communication Management (PCM) zijn vele (online) infotainmentfuncties eenvoudig te bedienen.

Een echte wereldprimeur in de nieuwe 911 is de WET-modus. De bestuurder krijgt een waarschuwing en de werking van de assistentiesystemen wordt op de natte omstandigheden voorbereid. Middels een druk op de knop of via de rijmodusschakelaar op het stuur (onderdeel van het Sport Chrono Pakket) is de 911 Cabriolet zo af te stemmen op maximale veiligheid. De eveneens standaard gemonteerde waarschuwings- en remassistent maakt gebruik van een camera en waarschuwt op basis daarvan voor aanrijdingsgevaar met voertuigen, voetgangers en fietsers. Dit systeem kan automatisch een noodremactie inzetten. Ook standaard is de ParkAssistent met achteruitrijcamera. Interessante opties zijn de Nachtzichtassistent met warmtebeeldcamera, adaptieve cruise control met automatische afstandsregeling, stop-and-go functie en omkeerbare inzittendenbescherming

De nieuwe 911 Cabriolet is nu te bestellen bij de Nederlandse Porsche Centra. De 911 Carrera S Cabriolet is leverbaar vanaf € 172.500 en de 911 Carrera 4S Cabriolet vanaf € 180.100. De levering in Nederland start in maart 2019.