Porsche 911

Porsche Museum toont oudste 911

13 december 2017 | Het Porsche Museum in Stuttgart heeft drie jaar gewerkt aan de restauratie van zijn oudste 911. De klassieke sportwagen is van 14 december 2017 tot en met 8 april 2018 het middelpunt van de tentoonstelling '911 (901 No. 57) - A legend takes off'. Toen de rode coupé in oktober 1964 als een van de allereerste productie-exemplaren werd gebouwd, ging de 911 nog door het leven als 901. Het Porsche Museum vond de zeldzame auto bijna vijftig jaar later en voegde hem toe aan zijn collectie.