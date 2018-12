19 december 2018 | Porsche introduceert nieuwe 718 T. Hiermee vertaalt Porsche he het puristische design van de 911 T uit 1968 door naar de tweezits Boxster en Cayman. Beide 718 T-modellen danken hun karakter aan de 220 kW / 300 pk sterke 4-cilinder turboboxermotor in combinatie met een 20 mm verlaagd PASM-sportonderstel, verkorte schakelwegen van de zesversnellingsbak, Porsche Torque Vectoring (PTV) inclusief mechanisch achterassperdifferentieel en het Sport Chrono Pakket. Als optie is de PDK-transmissie met dubbele koppeling beschikbaar. De levering start in eind februari 2019.

De letter "T" staat bij Porsche voor "Touring" en daarmee voor rijplezier in zijn meest pure vorm. De 718 T is dan ook vooral op bochtige wegen in zijn element. De focus op dynamiek komt ook tot uiting in de gewichtsbesparende standaarduitrusting. Zo worden de deuren van binnenuit geopend met zwarte lussen en zijn de middenbanen van de tweevoudig elektrisch verstelbare sportstoelen bekleed met zwart Sport-Tex. Het 718-logo is in de hoofdsteunen gestikt. In plaats van het Porsche Communication Management (PCM) hebben de 718 T-modellen een groot opbergvak. Samen met de andere maatregelen wordt zo het extra gewicht van het standaard benzinepartikelfilter gecompenseerd. Overigens is het PCM-systeem wel zonder meerprijs beschikbaar.

Het interieur van de 718 T ademt sportiviteit. Zo is het 360 mm GT-sportstuurwiel met leer bekleed en uitgevoerd met de rijmodus-schakelaar. De "Boxster T" of "Cayman T" logo's op de wijzerplaten en de instaplijsten verwijzen naar het bijzondere karakter. De sierlijsten op het dashboard en de middenconsole zijn afgewerkt in hoogglans zwart.

De blikvangers aan de buitenzijde zijn de 20 inch lichtmetalen velgen in hoogglans titaniumgrijs in combinatie met het 20 mm verlaagde PASM-sportonderstel. Andere 718 T-details zijn de agaatgrijze buitenspiegelkappen, de centraal geplaatst sportuitlaat met dubbele eindpijpen en de "718 Boxster T" of "718 Cayman T" logo's op de flanken. De 718 T is er in zwart, wit, Indisch rood, racinggeel, carrarawit metallic, diepzwart metallic en GT-zilver metallic. Miamiblauw en lavaoranje zijn als speciale kleuren leverbaar.

De 220 kW / 300 pk sterke 2,0-liter 4-cilinder turbo boxermotor klimt snel in de toeren en de rode lijn ligt bij 7.500 tpm. Het maximale koppel bedraagt 380 Nm bij 2.150 tpm. Het leeggewicht van de 718 T bedraagt 1.350 kg (met PDK 1.380 kg). Daarmee komt de gewichts-/vermogensverhouding op 4,5 (4,6) kg per pk. Resultaat: een sprint van 0 naar 100 km/u in 5,1 (4,7) seconden. De topsnelheid bedraagt 275 km/u.

De 718 T beschikt standaard over het Sport Chrono Pakket, dat keuze biedt uit de rijmodi Normaal, Sport, Sport Plus en Individueel. De gewenste modus is te selecteren via de rijmodus-schakelaar op het stuur. In de Sport en Sport Plus modus worden de karakteristieken van de motor en transmissie sportiever. Als de auto is uitgevoerd met een zesversnellingsbak ondersteunt de transmissie de bestuurder bovendien met een 'tussengasfuncti/' bij handmatig terugschakelen. Sport Plus zorgt voor meer dynamiek met een sportievere afstemming van het Porsche Active Stability Management (PASM), de Porsche Active Drivetrain Mounts (PADM) en de optionele PDK. Met PDK zijn de Launch Control functie en de Sport Response knop van de rijmodus-schakelaar ook beschikbaar.

Een speciaal functie van de 718 T is het PADM-systeem ofwel dynamische ophanging van de transmissie. Dit minimaliseert trillingen in de omgeving van motor en transmissie. Zo voorkomt het PADM-systeem dat het gewicht van de aandrijflijn de rijdynamiek negatief beïnvloedt. PADM combineert de voordelen van een rigide en zachte transmissie-ophanging: het rijgedrag wordt aanzienlijke preciezer en stabieler bij lastwisselingen en in snelle bochten terwijl het rijcomfort op slechte wegen onaangetast blijft.

De 718 T is nu te bestellen bij de Nederlandse Porsche Centra. De 718 Cayman T is met handbak leverbaar vanaf € 91.300 en met PDK vanaf € 92.164. De 718 Boxster T is er met handbak vanaf € 93.800 en met PDK vanaf € 94.663 (consumentenadviesprijzen). De levering in Nederland start eind februari 2019.