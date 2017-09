Porsche introduceert Cayenne Turbo

12 september 2017 | De autotentoonstelling van Frankfurt is het decor voor de wereldpremière van de nieuwe Porsche Cayenne Turbo. Zijn 4,0-liter V8 bi-turbomotor levert een vermogen van 404 kW / 550 pk. Een combinatie van nieuwe technologieën, waaronder actieve aerodynamica, driekamer-luchtvering, verschillende bandenmaten voor en achter en een nieuw high-performance remsysteem, belooft rijdynamiek van topniveau. Opties zoals achterasbesturing en elektrische rolstabilisatie met een 48V-systeem beloven zelfs echte sportautokarakteristieken. De nieuwe Cayenne Turbo accelereert in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/u (3,9 seconden met Sport Chrono Pakket) en haalt een topsnelheid van 286 km/h.

De Cayenne Turbo is direct herkenbaar als het topmodel van de range. Hij beschikt standaard over LED-koplampen met Porsche Dynamic Light System (PDLS). Verder zorgen dubbele led-strips in de voorbumper voor een onderscheidend design in het donker. Van opzij vallen de verbrede wielkasten en de speciaal voor dit model ontworpen 21-inch Turbo wielen op. Aan de achterzijde zijn de dubbele uitlaten aan weerszijden, met het specifieke trapeziumvormige Turbo design, de blikvangers. De afwerking van de wielkasten, de skirts en de onderzijden van de bumpers zijn uitgevoerd in carrosseriekleur.

Vrijwel alle functies zijn weer te geven en te bedienen via het hoge-resolutie display van de Porsche Advanced Cockpit. Dat geldt bijvoorbeeld voor het standaard BOSE Surround Sound System met 710 Watt. De sportstoelen voorin zijn 18-voudig elektrisch verstelbaar en hebben, net als de 911, geïntegreerde hoofdsteunen. Alle stoelen zijn evenals het multifunctionele Turbo design sportstuurwiel verwarmd.

De nieuwe Cayenne Turbo heeft een nieuwe 4,0-liter V8 met dubbele turbo. Met een vermogen van 404 kW / 550 pk is hij 22 kW / 30 pk sterker dan zijn voorganger. Het maximale koppel bedraagt 770 Nm (+20 Nm). De nieuwe 8-traps Tiptronic S transmissie verdeelt de aandrijfkrachten via het Porsche Traction Management (PTM) over de vier aangedreven wielen. Het resultaat: een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,1 seconden (3,9 seconden met Sport Chrono Pakket) en een topsnelheid van 286 km/h. Nieuw is de 'central turbo layout' waarbij de turbo's zich ín de V-vorm van de cilinders bevinden. Daardoor zijn de uitlaatkanalen tussen verbrandingskamer en turbo korter. Dit zorgt voor een nog snellere gasrespons en een verbeterde vermogensafgifte. De compacte constructie maakt bovendien een lagere plaatsing van de motor mogelijk: een lager zwaartepunt en dus nog meer bochtprecisie.

Het lichtgewicht onderstel van de Cayenne Turbo combineert drie werelden: de precisie van een sportauto, het comfort van een limousine en de veelzijdigheid van een SUV. Vooral de combinatie van driekamer-luchtvering en het actieve schokdempersysteem PASM maakt deze brede range mogelijk. Daarnaast heeft de Cayenne Turbo verschillende bandenmaten, een concept dat afkomstig is van pure sportwagens. Vóór zijn 285/40-21 banden gemonteerd en achter bedraagt de maat 315/35-21. Het zorgt voor een nog betere overdracht van de aandrijfkrachten, zowel in lengte- als in dwarsrichting. De adaptieve luchtvering maakt gebruik van drie luchtkamers per veerpoot. Zodoende zijn verschillende veerkarakteristieken mogelijk.

De bodemvrijheid is afhankelijk van de ondergrond handmatig instelbaar, met keuze uit zes hoogtes. De rijhoogte wordt bovendien actief aangestuurd op basis van de keuze voor één van de vijf rijprogramma's (van straat- tot offroad-gebruik). Samen met de optionele achterasbesturing, Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) dat aan een 48V-systeem is gekoppeld en Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) biedt de nieuwe Cayenne Turbo de rijdynamiek van een sportauto. Tegelijkertijd zorgt de combinatie van deze systemen voor meer wendbaarheid en comfort.

De nieuwe Cayenne Turbo is de eerste SUV met een adaptieve dakspoiler, als onderdeel van de actieve aerodynamica. Afhankelijk van de stand draagt deze spoiler bij aan extra efficiency of meer downforce op de achteras. In airbrake-stand zorgt hij zelfs voor een kortere remweg. Bij voluit remmen vanaf een snelheid van 250 km/u verkort de spoiler de remweg met twee meter. Daarmee is de dakspoiler de ideale aanvulling op het nieuwe high performance Porsche Surface Coated Brake (PSCB) remsysteem, stalen remschijven die zijn voorzien van een tungsten-carbide coating. Dit zorgt voor meer remkracht en minder slijtage en remstof. Dat betekent dat de wielen minder snel vuil worden. Als optie is het Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) remsysteem leverbaar.

De nieuwe Cayenne Turbo wordt eind december 2017 op de Nederlandse markt verwacht. Hij is nu te bestellen voor een consumentenadviesprijs van € 204.300.