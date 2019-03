Porsche introduceert Cayenne Coupe

21 maart 2019 | Porsche breidt de derde generatie van de Cayenne uit met de sportiever gelijnde Cayenne Coupé. Dynamischere proporties en speciale designelementen geven de nieuwe Cayenne Coupé een sportief-elegant voorkomen. De voorruit en A-stijl zijn vlakker dan die van de Cayenne vanwege het met twintig millimeter verlaagde dak. De nieuw ontworpen achterportieren en schermen verbreden de Cayenne Coupé met 18 millimeter en dragen op die manier bij aan de gespierde aanblik. De kentekenplaat is nu geïntegreerd in de bumper, wat het zwaartepunt in het design van de auto visueel omlaag brengt.

De Cayenne Turbo was de eerste SUV met een adaptieve dakspoiler, als onderdeel van de actieve aerodynamica. Afhankelijk van de stand draagt deze spoiler bij aan extra efficiency of meer downforce op de achteras. Bij de Cayenne Coupé wordt een vaste dakspoiler gecombineerd met een nieuwe, adaptieve achterspoiler als onderdeel van de Porsche Active Aerodynamica (PAA). De spoiler, die harmonieus in het lijnenspel van de Cayenne Coupé is geïntegreerd, komt vanaf een snelheid van 90 km/u 135 millimeter omhoog, wat de druk op de achteras verhoogt. Tegelijkertijd verbetert de PAA de efficiëntie.

Standaard heeft de Cayenne Coupé een panoramisch glazen dak van 2,16 vierkante meter, wat voor alle inzittenden een gevoel van ruimte creëert. Een geïntegreerd rolscherm beschermt tegen te felle zon en kou. Optioneel is een carbondak leverbaar voor de coupé. Door het geprofileerde carbondak krijgt de auto daarmee de typische uitstraling van een sportwagen, vergelijkbaar met de Porsche 911 GT3 RS. Het carbondak maakt deel uit van een van de drie lichtgewicht sportpakketten. Deze pakketten omvatten ook het Sport Design Pakket met nieuwe, superlichte 22 inch GT Design wielen, met stof beklede stoelen met een klassiek ruitjespatroon en vele carbon en alcantara accenten in het interieur. Bij de Cayenne Turbo Coupé maakt ook een sportuitlaat deel uit van dit pakket.

De Cayenne Coupé biedt volop ruimte voor vier personen. Voorin is de Porsche voorzien van nieuwe, achtvoudig elektrisch verstelbare sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. De sportstoelen bieden veel comfort en een optimale zijdelingse steun. Achterin heeft de coupé standaard twee separate stoelen, maar zonder meerprijs is ook een Comfort-achterbank, bekend uit de reguliere Cayenne, leverbaar. De passagiers zitten achterin de Coupé dertig millimeter lager dan in de reguliere Cayenne. Dit zorgt ervoor dat ze meer dan voldoende hoofdruimte hebben, ondanks de verlaagde daklijn. De bagageruimte is met 625 liter zeer geschikt voor dagelijks gebruik. Als de achterstoelen worden neergeklapt, groeit die ruimte tot 1.540 liter (Cayenne Turbo Coupé: 600 tot 1.510 liter).

De Cayenne Coupé is bij de marktintroductie leverbaar met twee motoren. De 3,0-liter V6 met turbo levert 250 kW / 340 pk en ontwikkelt een maximumkoppel van 450 Nm. De sprint van 0 naar 100 km/u voltooit deze versie in combinatie met het standaard Sport Chrono Pakket in 6,0 seconden. Met de optionele lichtgewicht-sportpakketten accelereert de auto in 5,9 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 243 km/u. Het topmodel, de Cayenne Turbo Coupé, heeft een 4,0-liter V8-motor met dubbele turbo die 404 kW / 550 pk en een maximumkoppel van 770 Nm levert. De Cayenne Turbo Coupé accelereert in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u en stoomt door naar een top van 286 km/u.

De Porsche Cayenne Coupé is per direct te bestellen en staat eind mei bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijzen beginnen bij € 124.000 voor de Cayenne Coupé en € 207.800 voor de Cayenne Turbo Coupé. De standaarduitrusting omvat onder meer snelheidsafhankelijke Stuurbekrachtiging Plus, 20 inch lichtmetalen wielen, Park Assist voor en achter inclusief achteruitrijcamera, Porsche Active Suspension Management (PASM) en het Sport Chrono Pakket.