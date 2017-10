Porsche nu ook als 911 Carrera T

23 oktober 2017 | Met de nieuwe 911 Carrera T laat Porsche het puristische concept van de 911 T uit 1968 herleven. Dat betekent: minder gewicht, kortere overbrengingen van de handgeschakelde transmissie en achterwielaandrijving met een mechanisch sperdifferentieel voor optimale prestaties en ongefilterd rijplezier. De nieuwe 911 Carrera T (van Touring) is gebaseerd op de 911 Carrera met 272 kW/370 pk. Hij beschikt over diverse voorzieningen die niet beschikbaar zijn voor de 911 Carrera, zoals het PASM sportonderstel dat de carrosserie met 10 mm verlaagt, een iets lichter Sport Chrono Pakket door het ontbreken van de stopwatch op het dashboard, een kortere versnellingspook met rood schakelpatroon op de pookknop en sportstoelen waarvan het centrale deel met Sport-Tex is bekleed. In tegenstelling tot de 911 Carrera is de 911 Carrera T leverbaar met achterasbesturing.

De uitvoeringsdetails van de 911 Carrera T staan stuk voor stuk in het teken van sportiviteit en gewichtsbesparing. De achterruit en de zijruiten achter zijn gemaakt van lichtgewicht glas en vanuit het interieur zijn de deuren met lussen te openen. De geluidsisolatie is sterk verminderd en de zittingen achterin zijn weggelaten (wel leverbaar als optie). Het is ook mogelijk om het Porsche Communication Management (PCM) achterwege te laten. Het resultaat: een leeggewicht van 1.425 kg, waarmee de tweezits Carrera T 20 kg lichter is dan een vergelijkbaar uitgevoerde 911 Carrera.

Ook optisch onderscheidt de 911 Carrera T zich. Hij beschikt over een geoptimaliseerde voorspoiler en de SportDesign buitenspiegels zijn uitgevoerd in agaatgrijs metallic. In het zijaanzicht springen naast de 20-inch Carrera S wielen in titaangrijs ook de 911 Carrera T logo's in het oog. Eyecatchers aan de achterzijde zijn de spijlen in het luchtrooster, het 911 Carrera T logo in agaatgrijs en het sportuitlaatsysteem met zwarte uitlaatpijpen. De 911 Carrera T is leverbaar in zwart, lavaoranje, Indisch rood, racinggeel, wit, Miami blauw of in de metallic tinten Carrarawit, diepzwart en GT-zilver.

Standaard zijn viervoudig elektrisch verstelbare sportstoelen waarvan het centrale deel is bekleed met Sport-Tex stof. In de hoofsteunen is een zwart 911 logo gestikt. Optioneel zijn nog sportievere kuipstoelen leverbaar. Het GT-sportstuurwiel is met leer bekleed en via de rijmodus-schakelaar is het mogelijk het gewenste rijprogramma te kiezen. De korte versnellingspook met daarop het in rood uitgevoerde schakelpatroon is een exclusief 911 Carrera T kenmerk. De afwerkingselementen op dashboard en deuren zijn zwart en dat geldt ook voor de lussen waarmee de deuren zijn te openen. Met het nieuwe Carrera T interieurpakket wordt de uitstraling nog sportiever. De contrasterende kleuren racinggeel, Indisch rood of GT-zilver zetten accenten op diverse interieurdelen zoals de veiligheidsgordels, het 911 logo op de hoofdsteunen, de deurlussen of de Sport-Tex bekleding.

De 3,0-liter zescilinder boxermotor met bi-turbo levert een vermogen van 272 kW/370 pk en een maximaal koppel van 450 Nm tussen 1.700 en 5.000 tpm. De gewichts-/vermogensverhouding van 3,85 kg/pk zorgt voor betere prestaties en nog meer rijdynamiek. Dankzij de handgeschakelde transmissie met kortere overbrengingen en het sperdifferentieel sprint de 911 Carrera T in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/h. Daarmee is hij 0,1 seconde sneller dan de 911 Carrera. De accelaratie van 0 naar 200 km/h duurt 15,1 seconden. Met de optionele Porsche Doppelkupplung (PDK) duurt de acceleratie van 0 naar 100 km/h 4,2 seconden en die van 0 naar 200 km/h 14,5 seconden. Ongeacht de transmissie ligt de topsnelheid boven de 290 km/h.

De 911 Carrera T wordt in januari 2018 in Nederland verwacht. Hij is nu al te bestellen bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijs bedraagt € 143.100 voor de versie met PDK en € 149.016 voor de versie met handbak.