Porsche introduceert 718 Cayman GT4 Clubsport

4 januari 2019 | Drie jaar na de introductie van de eerste Cayman GT4 Clubsport lanceert Porsche zijn opvolger. De nieuwe 718 Cayman GT4 Clubsport wordt geleverd in twee versies: de 'Trackday' voor ambitieuze amateurcoureurs en de 'Competition' voor deelname aan nationale en internationale kampioenschappen.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe 718 Cayman GT4 Clubsport lag de focus niet alleen op betere rijeigenschappen en scherpere rondetijden, maar ook op duurzaam gebruik van natuurlijke materialen. De 718 Cayman GT4 Clubsport is de eerste in serie gebouwde racewagen waarbij de portieren en achtervleugel zijn gemaakt van composietmateriaal dat versterkt is met natuurlijke vezels, zoals vlas en hennep. Deze agrarische bijproducten hebben qua gewicht en stijfheid dezelfde eigenschappen als koolstofvezel.

De 718 Cayman GT4 Clubsport wordt aangedreven door een 3,8-liter zescilinder boxermotor met 313 kW/425 pk, een toename van 40 pk ten opzichte van het vorige model. Het vermogen wordt via een zestraps PDK-transmissie met dubbele koppeling en een sperdifferentieel overgebracht op de achterwielen. De voorwielophanging is overgenomen van de 911 GT3 Cup, het remsysteem bestaat rondom uit stalen schijven met een diameter van 380 mm. De 718 Cayman GT4 Clubsport, die 1.320 kg weegt, wordt standaard geleverd met een gelaste rolkooi, een racekuipstoel en een zespunts racegordel.

De 'Trackday'-versie heeft een vaste setup voor de schokdempers. Het ABS, ESC en de tractiecontrole waarborgen vergevingsgezinde rijeigenschappen op de limiet, maar kunnen worden uitgeschakeld. Eveneens standaard is de airco, het vluchtluik in het dak, een brandblusser en een FT3-veiligheidstank van 80 liter. De Trackday-versie is niet gehomologeerd voor straatgebruik, onderhoud kan worden uitgevoerd bij alle Porsche Centra. De 718 Cayman GT4 Clubsport 'Trackday' kost 134.000 euro exclusief belastingen.

De 'Competition'-versie beschikt onder meer over instelbare schokdempers, terwijl de veiligheidstank voor gebruik bij langeafstandsraces is vergroot tot een inhoud van 115 liter. De rembalans kan handmatig naar voren of naar achteren worden versteld, terwijl de ingebouwde pneumatische krikken snelle pitstops mogelijk maken. Het uitneembare racestuur komt uit de 911 GT3 R en bevat tal van knoppen waarmee de coureur de afstelling kan aanpassen. Een automatische blusinstallatie is een voor racegebruik verplicht veiligheidsitem. Exclusief belastingen kost de 718 Cayman GT4 Clubsport 'Competition' 157.000 euro.

Beide versies kunnen per direct worden besteld en zullen vanaf februari worden geleverd aan raceteams en coureurs.