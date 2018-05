Porsche bouwt replica van 356 No 1

24 mei 2018 | Op 8 juni 1948 werd de allereerste Porsche, de 356 'No.1' Roadster, geregistreerd. De auto werd door de jaren heen flink gemoderniseerd en gemodificeerd. Porsche brengt de originele vorm van zijn eerste sportwagen nu weer tot leven in de vorm van een showcar.

De 'No. 1' heeft vanaf het begin maatwerk gedragen. En dat veranderde telkens weer op het moment dat hij in andere handen over ging. Bovendien raakte de auto beschadigd, hij werd gerepareerd, gemoderniseerd en aangepast. Daardoor veranderde zijn uiterlijk, maar hij behield zijn identiteit.

De originele staat van de 'No.1' is verloren gegaan en kan dus niet meer worden gerestaureerd. Maar Porsche is er dankzij geavanceerde technieken wel in geslaagd om de oervorm van de auto weer tot leven te brengen. Om te beginnen maakten de technici een 3D-scan van het origineel. Deze werd gematcht met scans van originele ontwerptekeningen en foto's uit het Porsche archief. Dankzij een speciale freesmachine ontstond uiteindelijk een levensgroot model van hardschuim. Met behulp van originele houten mallen, aluminium plaatwerk en puur vakmanschap kreeg de replica stukje bij beetje de vorm van toen. Ook het lakwerk kreeg veel aandacht. Het origineel is diverse malen opnieuw gelakt. Daarom doken experts van Porsche onder het dashboard op zoek naar de originele lakkleur. Ook de wijzerplaten van het instrumentarium zijn natuurgetrouw en zelfs de matten zijn op ambachtelijke en authentieke wijze geknoopt.

De perfect lijkende replica is een showcar zonder motor. Dat neemt niet weg dat hij, net als het origineel, beschikt over de vooras, de stuurinrichting én het stuur van een Kever. In totaal duurde het acht maanden om de replica te creëren. De totstandkoming is historisch verantwoord, maar heeft ook een belangrijke symbolische waarde. Design, rijdynamiek en een lichtgewicht constructie zijn de kernwaarden van de Porsche 356 'No.1'. En dat is precies wat hij gemeen heeft met de Porsches van vandaag.

In het kader van het 70-jarig jubileum van Porsche sportwagens is de replica momenteel op wereldtournee.